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أقيمت بالتعاون مع اتحاد الإمارات ..ختام ناجح للنسخة الأولى لبطولة الفجيرة للبادل للسيدات

10/30/2023 3:00:55 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

توج الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي الفائزات في النسخة الأولى لبطولة الفجيرة للبادل للسيدات، التي أقيمت بالتعاون مع اتحاد الإمارات للبادل.

وحققت الإماراتية عائشة بهروزيان العوضي، والإسبانية ايفا المركز الأول، وجاء في المركز الثاني الثنائي المكون من الإماراتية نجلاء عيسى، والإسبانية الينا، وجاء في المركز الثالث الإماراتيتان علياء طاهر، وحمدة بوعميم.

وبارك الشيخ أحمد الشرقي راعي البطولة للاعبات الفائزات باللقب، مثمناً المستوى الفني العالي، الذي ظهرن به في المباريات، ووصف اللاعبات بأنهن مشروع لمستقبل واعد، وثمن جهود المنظمين بإخراج البطولة بشكل طيب.

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