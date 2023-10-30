20 هدفاً من 23 للأجانب و38 بطاقة ملونة..العروبة يغرد في صدارة «الهواة» بلا هزيمة والظفرة يفقد الوصافة





شهدت مباريات الجولة السابعة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم «الهواة» فقدان فريق الظفرة التي كان يحتلها منذ انطلاقة الدوري بخسارته أمام الفجيرة ما جعله يتراجع للمركز الثالث ليستغل دبا الحصن الفرصة ويقفز للمركز الثاني بفوزه على العربي بثلاثية نظيفة ووصل برصيده إلى 15 نقطة مقابل 14 نقطة للظفرة.



وعزز العروبة صدارته بفوز مهم على الذيد بهدف من دون رد ليصل إلى 19 نقطة محافظاً على سجله خالياً من الهزائم بعد مرور 7 جولات، ونجح التعاون في استعادة نغمة الانتصارات والصعود للمركز الرابع برصيد 12 نقطة ويليه دبا الفجيرة 11 نقطة ثم يونايتد بعشر نقاط في المركز السادس، ثم الجزيرة الحمراء سابعاً بتسع نقاط.

صراع



وعلى مستوى أندية الوسط تتساوى ثلاثة فرق برصيد 8 نقاط وهي العربي والفجيرة ومسافي، فيما تمتلك أندية غلف اف سي والحمرية والذيد وغلف يونايتد 7 نقاط وتحتل من المراكز الحادي عشر إلى الرابع عشر، وفي مؤخرة الجدول ثلاثة فرق وهي مصفوت بست نقاط وسيتي بأربع ويقبع في المركز الأخير الرمس برصيد 3 نقاط.

أرقام وأحداث

أظهر اللاعبون الأجانب تألقاً لافتاً في مباريات الجولة السابعة وسجلوا 20 هدفاً من 23 هدفاً فيما تكفل ثلاثة لاعبين مواطنين بتسجيل باقي الأهداف، وأشهر الحكام 36 بطاقة ملونة واستحقت مباراة مسافي والحمرية جائزة اللعب النظيف لخلوها من أي بطاقة ملونة.

علامة كاملة

وتمكنت فرق إمارة الفجيرة الثلاثة من الحصول على العلامة الكاملة أول مرة في جولة واحدة بعد فوز العروبة المتصدر على الذيد بهدف، ودبا على غلف يونايتد بهدفين من دون رد، والفجيرة على الظفرة بنتيجة 4 - 3.

هدافون

يحتل لاعب الظفرة بينك افوب صدارة الهدافين بستة أهداف يليه عكاشة حمزاوي لاعب الفجيرة بخمسة أهداف، ثم 5 لاعبين برصيد أربعة أهداف جيسوس وجيلمار «دبا الحصن»، وديغو «الظفرة»، وجونيور «العربي»، وبراين «الجزيرة الحمراء».

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