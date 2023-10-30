خلال الفترة من 24 حتى 29 أكتوبر ..أداء مميز لحكام «كاراتيه الإمارات» في مونديال المجر



قدم طاقم التحكيم الإماراتي، أداء مميزاً خلال قيادته مباريات بطولة العالم للكاراتيه، التي جرت في المجر خلال الفترة من 24 حتى 29 أكتوبر الجاري، واجتاز خلالها اختبارات الترقي بجدارة.

وهنأ اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، وأعضاء مجلس اتحاد الإمارات للكاراتيه، حكام «كاراتيه الإمارات»، مؤكداً على أن التحكيم الإماراتي يسير وفق نهج استراتيجي للاتحاد، وأحد أهدافه للارتقاء بالمستوى الفني للحكام، مشيداً بنجاحهم في إخراج المباريات بشكل عادل متميز من خلال مردود تحكيمي رفيع المستوى في بطولة العالم.

كما أشاد الحكم الدولي جابر الزعابي، رئيس لجنة حكام الإمارات، عضو لجنتي الحكام الآسيوية والدولية، بأداء حكام الإمارات في البطولة، مؤكداً سعي لجنة الحكام لتحقيق أفضل تمثيل خارجي لحكام «كاراتيه الإمارات».

واختير الحكم الدولي جابر الزعابي، لتحكيم العديد من المباريات المهمة في بطولة العالم بالمجر باعتباره من أبرز حكام آسيا والعالم، حيث يملك الزعابي سيرة ذاتية حافلة بالإنجازات في مشواره التحكيمي على المستوى العربي والإقليمي والقاري والدولي.

وعلى هامش بطولة العالم بالمجر، اجتاز حكام «كاراتيه الإمارات» اختبارات الترقي التي أقيمت للشارة الدولية للحكام، حيث أنهى الحكم الدولي محمد بلحسن والحكم الدولي أمينة داشتي الدرجات الدولية بالحصول على تصنيف حكم (أ) RA، كما حصل الحكم الدولي صابر حماد على تصنيف JA قاضي (أ) كوميتيه، وبذلك، يحق لهم المشاركة في تحكيم مباريات بطولة العالم، إضافة إلى الحكام الدوليين المؤهلين من قبل، وهم الحكم الدولي محمد عزازي، والحكم الدولي باسكار سينوفاسن، والحكم الدولي محمد صيام.

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