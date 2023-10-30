Tuesday, 31 October 2023 12:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


خلال الفترة من 24 حتى 29 أكتوبر ..أداء مميز لحكام «كاراتيه الإمارات» في مونديال المجر

10/30/2023 3:00:55 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


قدم طاقم التحكيم الإماراتي، أداء مميزاً خلال قيادته مباريات بطولة العالم للكاراتيه، التي جرت في المجر خلال الفترة من 24 حتى 29 أكتوبر الجاري، واجتاز خلالها اختبارات الترقي بجدارة.

وهنأ اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، وأعضاء مجلس اتحاد الإمارات للكاراتيه، حكام «كاراتيه الإمارات»، مؤكداً على أن التحكيم الإماراتي يسير وفق نهج استراتيجي للاتحاد، وأحد أهدافه للارتقاء بالمستوى الفني للحكام، مشيداً بنجاحهم في إخراج المباريات بشكل عادل متميز من خلال مردود تحكيمي رفيع المستوى في بطولة العالم.

كما أشاد الحكم الدولي جابر الزعابي، رئيس لجنة حكام الإمارات، عضو لجنتي الحكام الآسيوية والدولية، بأداء حكام الإمارات في البطولة، مؤكداً سعي لجنة الحكام لتحقيق أفضل تمثيل خارجي لحكام «كاراتيه الإمارات».

واختير الحكم الدولي جابر الزعابي، لتحكيم العديد من المباريات المهمة في بطولة العالم بالمجر باعتباره من أبرز حكام آسيا والعالم، حيث يملك الزعابي سيرة ذاتية حافلة بالإنجازات في مشواره التحكيمي على المستوى العربي والإقليمي والقاري والدولي.

وعلى هامش بطولة العالم بالمجر، اجتاز حكام «كاراتيه الإمارات» اختبارات الترقي التي أقيمت للشارة الدولية للحكام، حيث أنهى الحكم الدولي محمد بلحسن والحكم الدولي أمينة داشتي الدرجات الدولية بالحصول على تصنيف حكم (أ) RA، كما حصل الحكم الدولي صابر حماد على تصنيف JA قاضي (أ) كوميتيه، وبذلك، يحق لهم المشاركة في تحكيم مباريات بطولة العالم، إضافة إلى الحكام الدوليين المؤهلين من قبل، وهم الحكم الدولي محمد عزازي، والحكم الدولي باسكار سينوفاسن، والحكم الدولي محمد صيام.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN30102023000110011019ID1107337279

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث