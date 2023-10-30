محمد الحبتور يشيد بالمشاركة الواسعة.. 6 فرق في الكأس الوردية للبولو





نظم نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية الكأس الوردية الخيرية للبولو للسيدات في إطار الدور المجتمعي للنادي للتوعية بمخاطر سرطان الثدي، شارك في الحدث 6 فرق، نصفها من السيدات واشتمل على فقرات منوعة وفقرات فنية ومزاد خيري.

وأعرب محمد خلف الحبتور رئيس اتحاد الإمارات للبولو عن سعادته بالمشاركة الواسعة والإيجابية لمحبي رياضة البولو في الكأس التي تقام للسنة الخامسة على التوالي وتحولت إلى مهرجان يحمل أهدافاً سامية ونبيلة يشارك فيها لاعبون محليون ومحترفون من المواطنين والمقيمين، وأكد أن الكل فائز، وقال: المشاركة الواسعة في اليوم الوردي تجسد القيم النبيلة التي تعلمها أبناء الإمارات من الآباء.

وأعربت الشيخة علياء آل مكتوم عن سعادتها بالمشاركة في الحدث دعماً للسيدات في مواجهة أحد أخطر الأمراض، وأشادت بحرص أسرة الحبتور على إقامة الكأس الخيرية بصفة سنوية للتوعية بمخاطر سرطان الثدي.





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