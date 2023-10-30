سعيد بن حمدان يستقبل مجلس إدارة حتا

(MENAFN
- Al-Bayan)
استقبل الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس نادي حتا، مجلس إدارة النادي، واعتمد على هامش اللقاء النظام الأساسي والهيكل التنظيمي للنادي.
حضر اللقاء علي محمد البدواوي رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس أحمد سعيد البدواوي نائب رئيس مجلس الإدارة، وحجي حسن البدواوي رئيس شركة الألعاب الجماعية والفردية، وأحمد خلفان البدواوي رئيس شركة الاستثمار، وعلي عبدالله البدواوي المدير التنفيذي للنادي.
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