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سعيد بن حمدان يستقبل مجلس إدارة حتا

10/30/2023 3:00:54 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استقبل الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس نادي حتا، مجلس إدارة النادي، واعتمد على هامش اللقاء النظام الأساسي والهيكل التنظيمي للنادي.

حضر اللقاء علي محمد البدواوي رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس أحمد سعيد البدواوي نائب رئيس مجلس الإدارة، وحجي حسن البدواوي رئيس شركة الألعاب الجماعية والفردية، وأحمد خلفان البدواوي رئيس شركة الاستثمار، وعلي عبدالله البدواوي المدير التنفيذي للنادي.


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