ممثلة بقطاع شؤون الأكاديمية والتدريب..شرطة دبي تنظم 36 فعالية دعماً لـ«تحدي دبي للياقة»



نظمت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بقطاع شؤون الأكاديمية والتدريب فعالية «مشي القادة» في كايت بيتش، بمشاركة اللواء الأستاذ الدكتور غيث غانم السويدي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، ومديري الإدارات العامة والإدارات الفرعية، ورؤساء الأقسام، وذلك ضمن فعاليات النشاط الرياضي لمبادرة «تحدي دبي للياقة»، وأكدت شرطة دبي تنظيمها 36 فعالية رياضية، تزامناً مع «تحدي دبي للياقة».

وتحرص شرطة دبي على دعم وتعزيز توجهات الحكومة في صورة مبادرات وبرامج، وتضم عدداً من الأنشطة الرياضية، منها الكريكيت والكروس فيت وركوب الخيل وبطولة الشطرنج لأصحاب الهمم والسباحة، وبطولة الروح الإيجابية للتنس وسباق الجري الصحراوي، ومشي القادة، ومشي المسار الجبلي والدراجات الهوائية والباراتايكواندو، وتنقسم المشاركة إلى محورين، الأول يختص بموظفي شرطة دبي، والآخر يتوجه إلى كل أفراد المجتمع.

وأكدت شرطة دبي أن الإقبال الكبير، الذي شهدته أولى فعالياتهم وأنشطتهم من مختلف فئات المجتمع، يهدف إلى خلق فرصة للجميع لتخصيص 30 دقيقة يومياً من وقتهم لممارسة الرياضة لمدة 30 يوماً متتالياً، لذا كان لا بد لنا من توفير أنشطة تراعي مبدأ المرونة والابتكار، وتبنّي نمط حياة أكثر صحة وسعادة إلى كل سكان دبي بالتوعية الرياضية، ومجموعة متنوعة من أنشطة اللياقة والفعاليات الرياضية، التي تشجع المشاركين طوال الشهر على ممارسة الرياضة في الأوقات والأمكنة، التي تناسبهم سواء في المنزل أو في أي مواقع مخصصة لذلك في سبيل تحفيزهم على تبني أسلوب حياة صحي، والالتزام به حتى بعد انتهاء التحدي.

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