الدوسري والمعز علي يطمحان لنيل جائزة أفضل لاعب في آسيا لمواصلة تطوير اللعبة في السعودية وقطر

يطمح السعودي سالم الدوسري والقطري المعز علي للفوز بجائزة أفضل لاعب كرة قدم في آسيا 2022 لتتويج مسيرتيهما والحصول على دفعة كبيرة لمواصلة تطوير اللعبة في بلديهما.

ويتنافس اللاعبان مع المهاجم الأسترالي ماثيو ليكي للفوز بالجائزة والتي سيتم الكشف عن الفائز بها غدا الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال الدوسري في مؤتمر صحفي قبل ليلة واحدة على إقامة حفل توزيع الجوائز السنوي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2022 في الدوحة "الحمد لله على ترشيحي لهذه الجائزة، وفي النهاية سوف أقول مبروك للاعب الذي يحصل على هذه الجائزة المرموقة، وبالتأكيد هذا الترشيح جاء نتيجة العمل الشاق الذي قمنا به، وأشكر زملائي في المنتخب الوطني ونادي الهلال، لأنه لم أكن لأحصل على الترشيح لولا دعمهم".

وساعد اللاعب البالغ من العمر 32 عاما في فوز الهلال بلقب الدوري السعودي 2021-2022 وكأس الملك 2022-2023 إلى جانب بلوغ نهائي دوري أبطال آسيا 2022 ونهائي كأس العالم للأندية 2022 في المغرب.

وأضاف الدوسري "الفوز بهذه الجائزة سيكون إنجازا لكرة القدم السعودية وهو يتوافق مع طموحاتنا في مواصلة تطوير اللعبة لدينا.

"يجب على اللاعب أن يكون لديه الشغف والطموح وإذا فزت غدا فإن طموحاتي لن تتوقف والفوز سيمنحني الحافز لمواصلة ذات العروض مع النادي والمنتخب الوطني".

من جهته قال المهاجم القطري المعز علي الذي قدم موسما رائعا مع نادي الدحيل ليهيمن الفريق محليا إلى جانب بلوغ الدور قبل النهائي في دوري أبطال آسيا 2022 "بالتأكيد ينتابني شعور جيد أن أكون اليوم ضمن أفضل ثلاثة لاعبين في القارة وهذا يعكس قيمة العمل الذي قمت به أنا وزملائي في المنتخب الوطني والنادي.

"كلاعب كرة قدم لدي طموحات كبيرة على مستوى النادي والمنتخب الوطني لكن نحن في لعبة جماعية وكل شيء يعتمد على العمل الجماعي. "منذ طفولتي كنت أطمح في أن أكون بين أفضل اللاعبين، وكنت أستلهم من اللاعبين الكبار ومن ضمنهم سالم، لتقديم أفضل المستويات، وبالتالي فإن هذا الترشيح يمنحني حافزا كبيرا". واتفق الثنائي على أن أفضل اللحظات لهما الموسم الماضي كانت في كأس العالم 2022 في قطر.

وقال الدوسري "بالتأكيد كانت هناك العديد من اللحظات المهمة في العام الماضي، وكان من ضمنها نجاحي في تسجيل هدف الفوز لمنتخب السعودية خلال المباراة أمام الأرجنتين في كأس العالم، ولكن طموحاتي لا تتوقف على مباراة واحدة".

من جهته كشف المعز علي أن اللحظة الأبرز خلال العام الماضي "كانت بعد العودة من كأس العالم والانضمام إلى النادي حيث اكتسبنا خبرات كبيرة وكنت أعمل على نقل هذه الخبرات إلى الفريق لنحقق ثلاثة ألقاب".

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