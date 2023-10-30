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برستيج الوقت

10/30/2023 3:00:54 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ينساب الوقت من بين أيدينا بسرعة ولا نكاد نشعر به، نسمع يومياً الكثير من التذمر والشكوى بشأن ضيق الوقت والبعض يدعي أنه مشغول بشكل كبير ولا وقت لديه لترتيب حياته، تتحول خرافة ضيق الوقت إلى حقيقة، لذلك تجد البعض منهم يخبرك بأن وقته مزحوم وهذا ما يدخل تحت إطار البرستيج، وبالتالي يفقد الشخص فرصاً كثيرة، بسبب كبريائه الزائف وتضييع أوقاته في التسكع والنوم فتنتشر لدينا ظاهرة ادعاء الانشغال وكثرة الاتصالات والعمل المستمر.


ولا أجد أبلغ من كلمات قالها الفيلسوف الشهير فولتير للرد عليهم: «هناك أربع طرق لإضاعة الوقت، الفراغ والإهمال وإساءة العمل والعمل في غير وقته»، وإذا أمعنا النظر سوف نجد أنفسنا متورطين تماماً في إضاعة الوقت والبحث عن الأعذار وكثرة الانشغالات ولدينا مساحة من الفراغ كبيرة، وأعتقد أن هناك من يجيد إضاعة الوقت بسبب عدم المعرفة بأهمية الوقت ولا كيفية إدارته وترتيب الأولويات.

يقول روبين شارما خبير التطوير والتنمية البشرية: «ينساب الوقت من بين أصابعنا مثل حبات الرمل ولا يعود مجدداً.. أولئك الذين يستغلون الوقت بحكمة يحظون بحياة ثرية ومثمرة ومرضية»، لذلك من أجل أن تسيطر على وقتك يجب أن يكون لديك إحساس السيطرة وهذا يتفق عليه علماء النفس أنه يعطي إحساساً بالسعادة والثقة والفرح والرخاء الشخصي.

إن إدارة الوقت مهارة ويمكن أن تتعلمها ويتطلب منك تحديد الأهداف الواضحة لنفسك ومساعدتك على تنظيم وقتك وحياتك، اجعل ذلك الوقت مرتبطاً بالأموال أو الأعمال أو حتى مهنتك وسوف تتجاوز موضوع البرستيج وقصة ضياع الوقت، وأتوقع أن البعض منا يحتاج لدورات تدريبية في كيفية العمل على تنظيم وقته وكيف يوزع مهامه اليومية، كما يجب أن نغرس في أبنائنا تعظيم الوقت ونعلمهم أهميته وقيمته، إذا كنا نريد فعلاً الإنتاجية الصحيحة.

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