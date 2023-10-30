في مقطع فيديو.. إسرائيليات محتجزات في غزة يطالبن نتنياهو بالإفراج عنهن

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة «حماس»، اليوم، رسالة مصورة من محتجزات لديها في غزة تم أسرهن خلال هجومها على جنوب إسرائيل في السابع من الشهر الجاري.

وظهر في الفيديو، ومدته دقيقة و16 ثانية، ثلاث نساء تحدثت إحداهن موجهة باللغة العبرية رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تطالبه فيها بالإفراج عنهن.

ولم تتحدث سوى واحدة منهن، وبدا عليها الغضب، وصرخت مطالبة نتانياهو بتحرير الرهائن.

وقالت: «نحن في خضم إخفاقكم السياسي والأمني والعسكري في السابع من أكتوبر، لم يكن هناك جيش ولم يصل أحد».

وصرخت، في نهاية المقطع: «حرِّرنا، حرِّرنا، الآن الآن الآن».

وتقول إسرائيل إن حماس احتجزت نحو 240، بينهم مدنيون في غزة عقب دخول مقاتليها إلى بلدات محاذية لقطاع غزة.





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