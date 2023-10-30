الجيش الإسرائيلي يعلن تحرير جندية من أسر حماس في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، تحرير جندية من أسر حركة «حماس» خلال عمليته البرية في غزة.

وقال الجيش إن مسلحي حماس خطفوا الجندية، وتدعى أوري مجيديش، في السابع من أكتوبر.

وأضاف أنها تخضع منذ ذلك الحين لفحوص طبية وأنها «بحالة جيدة». ولم يخض الجيش في تفاصيل إطلاق سراحها.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، اليوم، أن الجيش يحرز «تقدماً منتظماً» في قطاع غزة، في اليوم الرابع والعشرين من الحرب بين الدولة العبرية وحماس.

وقال نتانياهو، في مقطع فيديو وزعه مكتبه: «لقد قام الجيش بتوسيع نطاق دخوله البري إلى قطاع غزة، وهو يقوم بذلك عبر خطوات مدروسة وقوية للغاية، ويحرز تقدماً منتظماً خطوة بخطوة».

وبدأت إسرائيل، التي تستمر في قصف قطاع غزة، منذ الجمعة، توسيع نطاق هجومها البرّي، وذلك ضمن ردّها على الهجوم المباغت الذي شنَّته حركة حماس في السابع من أكتوبر، الذي قتل خلاله أكثر من 1400 شخص، معظمهم مدنيون، قضوا في اليوم الأول للهجوم الذي احتجزت خلاله حماس 239 رهينة، وفق السلطات الإسرائيلية.

وقُتل في القصف الإسرائيلي المدمّر على قطاع غزة 8306 أشخاص، معظمهم مدنيون، وفق «حماس».





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