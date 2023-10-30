سيف بن زايد يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية وقيادة الحرس الوطني

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية وقيادة الحرس الوطني بشأن التنسيق العملياتي وعمليات الأمن الداخلي.

يأتي ذلك انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة بأهمية التكامل والتنسيق بين الجهات والمؤسسات الوطنية في مختلف المجالات، وبهدف تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وتحقيق الاستفادة المثلى

من تبادل الخبرات والقدرات، إضافة إلى توحيد الجهود الأمنية المشتركة التي تدعم العمليات الداخلية، للحفاظ على مكتسبات الأمان والاستقرار في المجتمع الإماراتي.

وقع الاتفاقية عن وزارة الداخلية اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، وعن قيادة الحرس الوطني اللواء الركن سالم سعيد بن غافان الجابري قائد الحرس الوطني.

ويأتي توقيع المذكرة في إطار الجهود المستمرة لدعم وتطوير المهام الأمنية والتدريبية بين الجانبين وتعزيز الشراكة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والأمنية بما يحقق التكامل وتوحيد الجهود في منظومة الدفاع والأمن.

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