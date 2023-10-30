الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ حرم الرئيس التركي بالذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية

(MENAFN
- Al-Bayan)
هنأت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أمينة أردوغان، حرم الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس جمهورية تركيا الصديقة.
وأعربت سموها، في رسالة تهنئة بهذه المناسبة لحرم الرئيس التركي، عن أصدق مشاعر التهنئة والتبريكات.
وقالت سموها إنه لمن دواعي سروري أن أعرب عن اعتزازي بما تشهده علاقات بلدينا من قوة ومتانة ونماء، بفضل حكمة القيادتين الرشيدتين في بلدينا، وسعيهما المتواصل نحو تحقيق التنمية الشاملة المستدامة لمستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً لبلدينا وشعبينا الصديقين.
ووجهت التهنئة للشعب التركي الصديق، متمنيةً له مزيداً من التقدم والرخاء ودوام الخير والأمن والأمان والاستقرار.
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN30102023000110011019ID1107337269
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.