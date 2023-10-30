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الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ حرم الرئيس التركي بالذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية

10/30/2023 3:00:54 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

هنأت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أمينة أردوغان، حرم الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس جمهورية تركيا الصديقة.

وأعربت سموها، في رسالة تهنئة بهذه المناسبة لحرم الرئيس التركي، عن أصدق مشاعر التهنئة والتبريكات.

وقالت سموها إنه لمن دواعي سروري أن أعرب عن اعتزازي بما تشهده علاقات بلدينا من قوة ومتانة ونماء، بفضل حكمة القيادتين الرشيدتين في بلدينا، وسعيهما المتواصل نحو تحقيق التنمية الشاملة المستدامة لمستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً لبلدينا وشعبينا الصديقين.

ووجهت التهنئة للشعب التركي الصديق، متمنيةً له مزيداً من التقدم والرخاء ودوام الخير والأمن والأمان والاستقرار.

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