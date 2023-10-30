أغرب من الخيال.. أردنية تقرأ النصوص وتميز الألوان مغمضة العينين

هل تستطيع أن تقرأ وأنت مغمض العينين؟ أو أن تفرق بين الألوان

وأنت لا تراها؟

سيدرا الشيشتاوي، فتاة أردنية تستطيع ذلك، فهي تمتلك قدرات خاصة، تجعلها تقرأ ما بين السطور، وتميز الألوان، وهي مغمضة العينين، بسرعة متناهية، لكن ما سبب هذه الظاهرة الغريبة؟

















في محاولة " البيان " للوقوف أمام هذه الظاهرة الغريبة، قرأت سيدرا عناوين وفقرات من الصحيفة في تجربة عملية، أثبتت من خلالها تفردها بهذه الموهبة النادرة، الأمر الذي دفع " البيان " إلى معرفة السر.

والد سيدرا أكد أن هذه القدرات الخارقة، التي تتمتع بها سيدرا، تميزت بها في الصغر، الأمر الذي جعلنا نهتم بها من خلال الاستعانة بطبيبة ساعدت سيدرا على تنشيط الدماغ الأوسط من خلال برنامج مكثف؛ فأصبحت تقرأ بسلاسة وهي مغمضة العينين، وتميز بين الألوان.





تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز