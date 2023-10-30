أغرب من الخيال.. أردنية تقرأ النصوص وتميز الألوان مغمضة العينين

(MENAFN
- Al-Bayan)
هل تستطيع أن تقرأ وأنت مغمض العينين؟ أو أن تفرق بين الألوان
وأنت لا تراها؟
سيدرا الشيشتاوي، فتاة أردنية تستطيع ذلك، فهي تمتلك قدرات خاصة، تجعلها تقرأ ما بين السطور، وتميز الألوان، وهي مغمضة العينين، بسرعة متناهية، لكن ما سبب هذه الظاهرة الغريبة؟
في محاولة " البيان " للوقوف أمام هذه الظاهرة الغريبة، قرأت سيدرا عناوين وفقرات من الصحيفة في تجربة عملية، أثبتت من خلالها تفردها بهذه الموهبة النادرة، الأمر الذي دفع " البيان " إلى معرفة السر.
والد سيدرا أكد أن هذه القدرات الخارقة، التي تتمتع بها سيدرا، تميزت بها في الصغر، الأمر الذي جعلنا نهتم بها من خلال الاستعانة بطبيبة ساعدت سيدرا على تنشيط الدماغ الأوسط من خلال برنامج مكثف؛ فأصبحت تقرأ بسلاسة وهي مغمضة العينين، وتميز بين الألوان.
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