Tuesday, 31 October 2023 12:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أغرب من الخيال.. أردنية تقرأ النصوص وتميز الألوان مغمضة العينين

10/30/2023 3:00:53 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

هل تستطيع أن تقرأ وأنت مغمض العينين؟ أو أن تفرق بين الألوان
وأنت لا تراها؟

سيدرا الشيشتاوي، فتاة أردنية تستطيع ذلك، فهي تمتلك قدرات خاصة، تجعلها تقرأ ما بين السطور، وتميز الألوان، وهي مغمضة العينين، بسرعة متناهية، لكن ما سبب هذه الظاهرة الغريبة؟





في محاولة " البيان " للوقوف أمام هذه الظاهرة الغريبة، قرأت سيدرا عناوين وفقرات من الصحيفة في تجربة عملية، أثبتت من خلالها تفردها بهذه الموهبة النادرة، الأمر الذي دفع " البيان " إلى معرفة السر.

والد سيدرا أكد أن هذه القدرات الخارقة، التي تتمتع بها سيدرا، تميزت بها في الصغر، الأمر الذي جعلنا نهتم بها من خلال الاستعانة بطبيبة ساعدت سيدرا على تنشيط الدماغ الأوسط من خلال برنامج مكثف؛ فأصبحت تقرأ بسلاسة وهي مغمضة العينين، وتميز بين الألوان.


تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN30102023000110011019ID1107337268

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث