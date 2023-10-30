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«ميتا» تطرح نسخة من «فيسبوك» و«إنستغرام» بلا إعلانات

10/30/2023 3:00:53 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة «ميتا بلاتفورمس» الأمريكية، اعتزامها طرح نسخة خالية من الإعلانات من خدمات «فيسبوك» و«إنستغرام» في أوروبا.

وأوضحت الشركة، التي تملك منصتي التواصل الاجتماعي إضافة إلى «واتسآب»، أن تقديم النسخة الجديدة سيكون مقابل اشتراك مدفوع، وذلك بعدما بدأت المحاكم الأوروبية ملاحقة طريقة استخدام شركات منصات التواصل الاجتماعي لبيانات المستخدمين.

وقالت ميتا، في بيان اليوم، إنها ستتيح اعتباراً من نوفمبر المقبل للمستخدمين إمكانية الاشتراك مقابل 9.99 يورو شهرياً (10.57 دولارات) لاستخدام منصتي «فيسبوك» و«إنستغرام» عبر أجهزة الكمبيوتر الشخصي، و12.99 يورو شهرياً لاستخدام المنصتين عبر الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي التشغيل آي.أو.إس أو أندرويد.

وأفادت وكالة بلومبرغ للأنباء أن هذه الخدمة الخالية من الإعلانات ستتاح لجميع الراغبين في دول الاتحاد الأوروبي وأيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا.

يأتي إطلاق هذه الخدمة نتيجة تزايد القواعد القانونية المنظمة لطرق جمع واستخدام البيانات الشخصية للمستخدمين في أوروبا.

وفي بيان عبر الإنترنت لشرح القرار، أشارت «ميتا» إلى حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الصادر ضد ميتا في تموز الماضي.

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