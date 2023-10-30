برعاية حمدان بن محمد.. الألعاب الحكومية 2024 تنطلق في 29 فبراير



بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أعلنت اللجنة المنظمة للألعاب الحكومية عن إقامة منافسات النسخة الخامسة من "الألعاب الحكومية"، والتي ستقام خلال الفترة من 29 فبراير إلى 3 مارس 2024، وذلك للاحتفاء مجدداً بروح التحدي والفريق الواحد ضمن أجواء تنافسية حماسية.

وأشارت اللجنة إلى أنه سيتم فتح باب التسجيل في النسخة الخامسة من الألعاب الحكومية اعتباراً من 15 نوفمبر 2023 وحتى 1 فبراير 2024 واستقبال طلبات المشاركة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ، إضافة إلى تسجيل الفرق في تحدي المجتمع وتحدي المدن والفئة الجديدة لتحدي صغار السن.

تشهد دورة العام الحالي من الألعاب الحكومية مشاركة فئة صغار السن التي أعلن عنها العام الماضي، بهدف تحفيز هذه الفئة العمرية وتشجيعها على تبني قيم التفكير الاستراتيجي وروح الفريق الواحد المتمتع بالقوة الذهنية والبدنية، في رؤية للعيش بتجربة غنية تحفزهم على تطوير شخصيتهم.

وأعلنت اللجنة المنظمة للألعاب الحكومية عن انضمام شركة "داماك العقارية" راعياً ذهبياً للنسخة الخامسة من الألعاب الحكومية، ووقع الاتفاقية من جانب اللجنة مروان بن عيسى مدير الألعاب الحكومية، ومن جانب داماك العقارية علي سجواني العضو المنتدب للعمليات والتكنولوجيا في الشركة.

وبهذه المناسبة، ثمّن مروان بن عيسى رعاية شركة داماك للنسخة الخامسة من الألعاب الحكومية ولمدة 3 سنوات، لافتاً إلى "أهمية دور الشركات الوطنية في الارتقاء بصحة وتعزيز رفاهية المجتمع من خلال رعايتها لمثل هذه الأحداث والفعاليات الرياضية."

وقال: "تساهم الألعاب الحكومية في ترسيخ موقع دبي كوجهةٍ رياضية وإحدى أهم المدن نشاطاً وإقبالاً على ممارسة الرياضة في العالم، وتعمل على تعميم الأثر الإيجابي الكبير للرياضة على الصحة البدنية والعقلية والتفكير الاستراتيجي، في إطار حماسي تنافسي ينمي روح الفريق الواحد، ويساعد على زيادة التواصل بين المشاركين."

بدوره، قال علي سجواني: "تعكس رعاية شركة داماك، للنسخة الخامسة من الألعاب الحكومية، حرص الشركة على دعم مختلف الأحداث التي تساهم في الارتقاء بجودة حياة الأفراد وتعزيز رفاهية المجتمع، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية."

وأضاف: "يسعدنا أن نكون جزءاً من بطولة الألعاب الحكومية، والمساهمة في أهدافها الرامية إلى تعزيز قيم التعاون والانسجام والتفكير الاستراتيجي والقوة البدنية من خلال العمل الجماعي، وإبراز قوة روح الفريق في مواجهة التحديات وتخطي الصعاب، وتحفيز الطاقات البدنية والذهنية."

وتلقى الألعاب الحكومية دعماً من مجموعة من كبرى المؤسسات والشركات الرائدة من القطاعين الحكومي والخاص. ففي إطار التحضير لإطلاق نسختها الخامسة، تضم قائمة رعاة الحدث موانئ دبي العالمية كشريك رسمي، ومجلس دبي الرياضي كراعٍ استراتيجي على مدى السنوات السابقة من عمر البطولة، ومؤسسة الإمارات العامة للبترول "إمارات" وشركة داماك العقارية كرعاة ذهبيين، وبنك أبوظبي الأول كراعٍ فضي للعام الثاني على التوالي.

يذكر أن الألعاب الحكومية حظيت خلال الدورات الأربع الماضية بمشاركة محلية وإقليمية وعالمية واسعة تجاوزت الـ 4,500 لاعب ولاعبة من الموظفين الحكوميين وفئات المجتمع وفرق المدن.





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