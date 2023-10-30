ميرا الشحي تهدي الإمارات فضية في «عربية السباحة» بأبوظبي





أهدت السباحة ميرا الشحي الإمارات ميدالية فضية، في البطولة العربية السادسة للسباحة المقامة في العاصمة أبوظبي، بمسبح مدينة محمد بن زايد، واختتمت، بمشاركة 120 سباحاً وسباحة من 16 دولة عربية.

وأحرزت ميرا الشحي «16 عاماً» فضية سباق 200 متر فراشة، ضمن منافسات اليوم الثالث من البطولة، وهي الميدالية الأولى للإمارات في فئة السيدات، حيث يشارك المنتخب الوطني للسباحة في البطولة بـ 10 سباحين وسباحات من الأعمار الصغيرة لأول مرة، بهدف التحضير للمرحلة المقبلة، إضافة إلى عمر الحمادي السباح الوحيد في فئة العمومي.

وأعربت ميرا الشحي عن سعادتها بحصولها على الميدالية الفضية في البطولة العربية، مشيرة إلى أنها الفضية الثانية، التي تحصل في السباق نفسه، بعدما حققت فضية البطولة العربية للفئات العمرية، التي أقيمت بمصر العام الماضي.

وقالت إنها دخلت البطولة بهدف الوجود على منصة التتويج، إضافة إلى الاستعداد الجيد للمرحلة المقبلة، حيث تعد البطولة احتكاكاً جيداً، مشددة على أنها تهدف إلى التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية، التي تقام في العاصمة الفرنسية باريس العام المقبل، وأولمبياد لوس أنجليس 2028.

وأضافت: «أحاول الاجتهاد في التدريبات خلال الفترة الحالية، وضمن برنامج تحضيري بدأ منذ فترة، والمشاركة في البطولة العربية جيدة خصوصاً في ظل وجود عدد من السباحات المميزات، وأتمنى أن أظهر بشكل أقوى، خلال المرحلة المقبلة من أجل تحقيق أهدافي، واعتلاء منصات التتويج في البطولات المقبلة».

إشادة

من جهته أشاد مروان الحتاوي مدرب منتخبنا الوطني للسباحة بأداء ميرا الشحي، مؤكداً أن السباحة الصغيرة استحقت الفوز بالميدالية الفضية رغم المنافسة القوية مع السباحات الأخريات، وقال: «ميرا أحرزت الفضية في السباق نفسه في بطولة العام الماضي في مصر، التي أقيمت للمراحل السنية، وبالتالي نجاحها في إحراز فضية أخرى، ولكن في البطولة الحالية، التي تقام لفئة السيدات العمومي أمر جيد للغاية، مما يعني تطور مستواها، وأنها على الطريق الصحيح من أجل التحضير للبطولات المقبلة».

وحافظ المنتخب القطري على صدارته لميداليات البطولة في فئة الرجال عقب ختام منافسات اليوم الثالث، بعدما رفع رصيده من الميداليات إلى 4 ذهبيات، و4 فضيات، و4 برونزيات، واحتل المنتخب الجزائري المركز الثاني في لائحة الترتيب العام برصيد 3 ذهبيات وفضية واحدة، بينما جاء المنتخب التونسي ثالثاً برصيد 3 ذهبيات، وفضية، و3 برونزيات.

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