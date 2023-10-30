الفنان المصري مصطفى كامل يتعرض لحادث سير

تعرَّض الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية في مصر، لحادث سير أدى إلى تهشم سيارته. ونشر كامل، اليوم، عبر حسابه الشخصي في «فيسبوك»، صوراً لسيارته المتهشمة، قائلاً: «الحمد لله».

يُذكر أن مصطفى كان قد أصدر بياناً إعلامياً، أكد فيه أن أعضاء مجلس إدارة النقابة يتقدمون بخالص التعازي لأسر الضحايا من الشعب الفلسطيني الشقيق، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

ومصطفى كامل هو مطرب وشاعر مصري، من ألبوماته «طول الوقت»، و«رحلة عمري»، و«حكايتي أنا»، و«دقت الساعات».









