الفنان المصري مصطفى كامل يتعرض لحادث سير

(MENAFN
- Al-Bayan)
تعرَّض الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية في مصر، لحادث سير أدى إلى تهشم سيارته. ونشر كامل، اليوم، عبر حسابه الشخصي في «فيسبوك»، صوراً لسيارته المتهشمة، قائلاً: «الحمد لله».
يُذكر أن مصطفى كان قد أصدر بياناً إعلامياً، أكد فيه أن أعضاء مجلس إدارة النقابة يتقدمون بخالص التعازي لأسر الضحايا من الشعب الفلسطيني الشقيق، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.
ومصطفى كامل هو مطرب وشاعر مصري، من ألبوماته «طول الوقت»، و«رحلة عمري»، و«حكايتي أنا»، و«دقت الساعات».
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