أرباح «إتش.إس.بي.سي» تقفز 139% في الربع الثالث إلى 7.71 مليارات دولار

أعلن بنك إتش.إس.بي.سي البريطاني ارتفاع أرباحه قبل حساب الضرائب، خلال الربع الثالث من العام الحالي بشدة، بما يعكس التأثير الإيجابي لارتفاع أسعار الفائدة، وزيادة الإيرادات.

وقال البنك: «نحن أيضاً نعتزم زيادة قيمة برنامج إعادة شراء الأسهم إلى 3 مليارات دولار، والذي نتوقع أن نبدأه قريباً، ويكتمل بإعلان نتائج عام 2023 ككل يوم 21 فبراير 2024».

حقق البنك خلال الربع الثالث حتى 30 سبتمبر الماضي أرباحاً قبل حساب الضرائب بقيمة 7.71 مليارات دولار، مقابل 3.2 مليارات دولار، خلال الربع الثالث من العام الماضي بارتفاع نحو 139%.

واستفادت أرباح البنك البريطاني، خلال الربع الثالث من العام الحالي من شطب قيمة أصول بنحو 2.3 مليار دولار، خلال الربع الثالث من العام الماضي على خلفية البيع المقرر لأنشطة التجزئة المصرفية للبنك في فرنسا.

في الوقت نفسه بلغت أرباح البنك خلال الربع الثالث بعد حساب الضرائب 6.26 مليارات دولار، بما يعادل 0.26 دولار للسهم مقابل 2.65 مليار دولار، بما يعادل 0.10 دولار، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وزاد صافي أرباح نشاط الإقراض، خلال الربع الثالث إلى 9.24 مليارات دولار مقابل 8 مليارات دولار في العام الماضي. وبلغت أرباح رسوم الخدمات المصرفية 3 مليارات دولار، مقابل 2.8 مليار دولار، خلال الفترة نفسها.

كما زادت إيرادات إتش.إس.بي.سي ربع السنوية بنسبة 40% إلى 16.2 مليار دولار.

ويعتزم البنك صرف توزيعات نقدية عن الربع الثالث بقيمة 0.10 دولار للسهم الواحد يوم 21 ديسمبر المقبل.