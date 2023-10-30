ارتفاع إيرادات ماكدونالدز الفصلية 14 % بدعم من ارتفاع المبيعات في أمريكا

أعلنت شركة ماكدونالدز عن أرباح وإيرادات ربع سنوية فاقت توقعات المحللين، حيث عزز ارتفاع الأسعار مبيعاتها في الولايات المتحدة.

وارتفعت إيرادات ماكدونالدز بنسبة 14 % إلى 6.69 مليارات دولار.

وارتفعت مبيعات المتاجر العالمية بنسبة 8.8 % خلال هذا الربع، متجاوزة تقديرات StreetAccount البالغة 7.8 %.

وبلغت ربحية السهم 3.19 دولارات معدلة، مقابل 3 دولارات متوقعة، بينما حققت الشركة إيرادات 6.69 مليارات دولار، مقابل 6.58 مليارات دولار متوقعة.

وأعلنت الشركة عن صافي أرباح في الربع الثالث بلغ 2.32 مليار دولار، أو 3.17 دولارات للسهم الواحد، ارتفاعاً من 1.98 مليار دولار، أو 2.68 دولار للسهم الواحد، في الفترة ذاتها من العام السابق.

وارتفعت المبيعات في المتاجر نفسها في الولايات المتحدة بنسبة 8.1 %، مدفوعة بالزيادات الاستراتيجية في الأسعار. ولم تكشف ماكدونالدز عن مدى ارتفاع أسعارها مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ونسبت السلسلة أيضاً الفضل إلى حملاتها التسويقية، وطلباتها الرقمية، وطلبات التسليم في نمو مبيعاتها.

وأعلنت ماكدونالدز عن نمو في المبيعات في المتاجر نفسها بنسبة 8.3 %، مدعوماً بالطلب القوي في المملكة المتحدة وألمانيا وكندا.

وشهد قطاع الأسواق التنموية الدولية، والذي يشمل الصين واليابان، نمواً في مبيعات المتاجر نفسها بنسبة 10.5 %.