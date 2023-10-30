«أبل» تخسر قاعدة المستهلكين في الصين لصالح «هواوي».. ومبيعات «أيفون 15» تتراجع 6%

كشفت أدلة متزايدة عن أن مبيعات أحدث هواتف «أيفون»، التي تنتجها شركة «أبل»، تتراجع مقارنة بالطرازات السابقة لها في الصين، ما يشير إلى انتكاسة تتعرض لها الشركة الأكثر قيمة في العالم داخل أهم أسواقها الخارجية.

وتراجعت مبيعات أجهزة «أيفون 15» بنسبة 6 % خلال شهر إطلاقها على أساس سنوي، حسب بيانات شركة أبحاث السوق «جي إف كيه»، التي تغطي مبيعات المستهلكين النهائيين لجميع القنوات.

وتشير تقديرات مؤسسة «آي دي سي»، التي تتبع صناعة الهواتف المحمولة، إلى انخفاض شحنات شركة «أبل» 4 % في الربع الثالث، حيث كشفت كلتاهما عن عودة شركة «هواوي تكنولوجيز» إلى دائرة الضوء في مجال الهواتف المحمولة باعتبار ذلك حدثاً رئيسياً خلال هذه الفترة.

قالت «جي إف كيه» إن مبيعات هواتف هواوي «ميت 60» سجلت نحو 1.5 مليون جهاز في شهر إطلاقها، أي أكثر من الضعف مقارنة بالعام الماضي، على الرغم من مواجهة قيود العرض. وصرح هايدن هو، كبير محللي شؤون الصين في الشركة: «بفضل النمو القوي لشركة هواوي، سجلت أجهزة (أيفون 15) التي تصنعها (أبل) انخفاضاً بنسبة 6 % في المبيعات، وستواصل أجهزة هواتف هواوي (ميت 60) الحفاظ على زخم مبيعاتها القوي في المستقبل».

كانت شركة «هواوي»، قد أطلقت في إعلان مفاجئ أجهزة هواتفها الذكية «ميت 60» و«برو 60» في الأسابيع التي سبقت إعلان «أيفون» عن أحدث هواتفها، ما جذب المشترين، وسلط الضوء على معالج «كيرين» المصنوع في الصين، وهو إنجاز واضح في معركتها للتغلب على العقوبات التجارية الأمريكية.

وأصدر محللون لدى شركة «كونتربوينت ريسيرش» و«جيفريز» أرقام المبيعات الأولية في الصين خلال وقت سابق من أكتوبر، ما يوضح تسجيل مبيعات «أبل» نسبة تراجع من رقمين أو أكثر، إذ تؤثر التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد على طلب المستهلكين.

وإلى جانب إصدار «أيفون 15»، حدثت «أبل» العديد من الميزات الرئيسية لمجموعة منتجاتها، لكنها لم تكن قادرة على تحفيز النمو لدى أكبر سوق للهواتف المحمولة في العالم.

وتحصل شركة «أبل» على حوالي 20 % من إيراداتها من الصين، وبالتالي تشغل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة، بالإضافة إلى ذلك، يتم تصنيع جميع أجهزة «أيفون» في العالم تقريباً بالصين، من خلال شركاء مثل «فوكسكون تكنولوجي غروب».

لكن التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين وضعت شركة «أبل» في مأزق خطير. وذكرت «بلومبرغ» في سبتمبر أن بكين تعمل على توسيع نطاق الحظر على استخدام أجهزة «أيفون» في بعض إدارات الوكالات المدعومة من الحكومة والشركات المملوكة للدولة.

كما تستكشف الشركة الأمريكية أيضاً سبل تقليل اعتمادها على التصنيع في الصين من خلال توسيع الإنتاج في الهند وجنوب شرق آسيا، وما تحدثه من نتائج غامضة على المدى الطويل.

وأطلقت بكين خلال أكتوبر تحقيقاً بشأن الضرائب واستخدام الأراضي لدى «فوكسكون»، وهي الشركة الأكثر أهمية لتجميع أجهزة «أيفون» لصالح «أبل»، الأمر الذي أدى إلى زيادة العوائق التي تواجهها الشركة في الصين.

وفي أحدث تقرير لـ«آي دي سي»، احتلت العلامات التجارية المحلية «أونور ديفايس» و«أوبو» المركزين الأولين في الصين خلال الربع الماضي. كما قدمت شركة «أونور» التي انفصلت عن شركة «هواوي» في عام 2020، العديد من طرازات الهواتف القابلة للطي خلال الأسابيع الأخيرة، مع التركيز على قطاع سوق الهواتف الذكية، الذي لا يزال يحقق نمواً قوياً.