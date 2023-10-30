بريطانيا تمضي قدماً في وضع لوائح تنظيم قطاع الأصول المشفرة

قالت بريطانيا إنها ستصدر تشريعاً لتطبيق المجموعة الأولى من لوائح تنظيم قطاع العملات المشفرة، والتي تتطلب حصول المتعاملين في السوق على تصاريح قبل أن يتمكنوا من تقديم خدمات للمستهلكين.

ولا تزال الأصول المشفرة تشكل جزءاً صغيراً من النظام المالي العالمي، على الرغم من انتعاش سعر عملة البتكوين بعدما أثار انهيار بورصة العملات المشفرة مخاوف من وجود روابط بين التمويل السائد والأضرار التي تلحق بالمستهلكين.

ووافق الاتحاد الأوروبي بالفعل على أول مجموعة من اللوائح الشاملة في العالم لأسواق الأصول المشفرة، والتي تجتذب بالفعل شركات العملات المشفرة لإقامة قاعدة لها في التكتل.

وقالت وزارة المالية البريطانية إنها ستمضي قدماً على النحو المقترح في مشاورة عامة جرت في فبراير، والذي يتطلب حصول الشركات التي تتعامل في الأصول المشفرة على ترخيص من هيئة السلوك المالي.

وتحتاج شركات العملات المشفرة الوفاء فقط بمتطلبات الضمانات ضد غسل الأموال.

وارتفعت عملة البتكوين الأسبوع الماضي إلى 38872 دولاراً، وهو أعلى مستوى منذ عام ونصف عام تقريباً، وسط تكهنات متزايدة باقتراب انطلاق صندوق متداول قائم على البتكوين في البورصة في الولايات المتحدة.