بحث تطوير خدمات إعادة التنظيم المالي وإعادة الهيكلة للشركات المتعثرة في الدولة

ترأس يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية اجتماع خبراء المجلس التشاوري في مجال الإفلاس، والذي ضم عدداً من الخبراء المختصين بالإفلاس، وإعادة الهيكلة المالية من مكاتب وشركات متخصصة عالمية ومحلية، حيث أشاد بدور الخبراء بمجال إعادة الهيكلة والإعسار في إعادة التنظيم المالي للشركات المتعثرة وحالات الإفلاس، والتباحث مع المجتمع التجاري حول استخدام أدوات إعادة التنظيم المالي، واللجوء إلى المحاكم لطلب إعادة الهيكلة المالية أو الإفلاس، وشدد الخوري على أهمية الاستفادة من الخبرات العملية، التي يمتلكها الخبراء ومقدمو الاستشارات.

وتختص لجنة إعادة التنظيم المالي بتطوير وتنظيم إجراءات إعادة التنظيم المالي والإفلاس في دولة الإمارات، وهي لجنة دائمة، تم تشكيلها بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (4) لسنة 2018، وتتألف من تسعة أعضاء، برئاسة وكيل وزارة المالية وعضوية ممثلين عن وزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، ووزارة العدل، والمصرف المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وحكومة أبوظبي، وحكومة دبي وحكومة الشارقة، وتقدم خدمات إعادة التنظيم المالي بدون أية رسوم، خارج إطار المحاكم، وذلك بمعاونة أمانة سر اللجنة، وخبراء خارجيين متخصصين فنياً في هذا النوع من الإجراءات.

وقدم كل من المحامي محمد السويدي رئيس لجنة المستشارين، والدكتور حسام التلهوني المستشار القانوني لوزير المالية، وأمين سر لجنة إعادة التنظيم المالي، مداخلة تحدثوا فيها عن أهمية إشراك الخبراء من القطاع الخاص في تطوير خدمات إعادة التنظيم المالي، وإعادة الهيكلة للشركات المتعثرة في الدولة، الأمر الذي سيرفع من مستوى ثقة المستثمرين في الاستثمار فيها. كما أشاروا إلى أهمية تبني أفضل القواعد والإجراءات والممارسات العملية في مجال الإعسار، من أجل توفير أفضل الفرص للمدين من الشركات المتعثرة، ولحماية الدائنين من انخفاض قيمة أموال المدين قبل سداد الديون المترتبة على الشركات.

وشهد الاجتماع عرض مداخلة من إحدى مؤسسات الخبرة بعنوان «واجب أعضاء مجلس إدارة المدين في تقديم طلب إعسار»، تحدث فيها هارون أحمد شريك استشارات إعادة الهيكلة في «شركة جرانت ثورتون»، ومدير «كابيتر تكنولوجيز» القابضة المحدودة.

تلا ذلك عرض تقديمي آخر من بروس ماثيوز، الشريك لاستشارات الصفقات، بشركة كي بي إم جي في دول الخليج الأدنى لدى الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، حول «الوقاية خير من العلاج- منظور عالمي للتدخل والدعم، الذي تقدمه المؤسسات المالية، خلال إجراءات الإعسار».

وناقش الخبراء خلال الاجتماع أبرز النقاط المتعلقة بالتعديلات في قانون الإفلاس وقانون الإعسار التجاري، واختتم الاجتماع بمناقشة عامة حول وسائل تطوير خدمة إعادة التنظيم المالي خاصة ما يتعلق بالتفسير والتدريب، وطرق تعميم إجراءات إعادة التنظيم المالي وفوائده على المجتمع.

وكانت وزارة المالية قد شكلت المجلس التشاوري للجنة إعادة التنظيم المالي في العام 2022، كونها إحدى مبادراتها لإرساء القوانين والتشريعات المالية، وتبني أحدث الأنظمة والتقنيات المبتكرة، التي تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين، وتدعم قطاعات الأعمال في الدولة، وذلك تماشياً مع أهداف مئوية الإمارات 2071، وفي إطار الالتزام بمنح الأولوية لتحقيق الرفاه الاجتماعي في دولة الإمارات.