أراضي عجمان تتسلم 3 شهادات للمواصفات العالمية

تسلم الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بعجمان، ثلاث شهادات للمواصفات العالمية، حصلت عليها الدائرة في نظام إدارة حل المنازعات والخلافات آيزو 1003:2018، ونظام معالجة الشكاوى وزيادة رضا المتعاملين 10002:2018، بالإضافة إلى آيزو إدارة المخاطر 31000:2018.

وثمّن الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، حصول الدائرة على هذه الشهادات العالمية، داعياً فرق العمل في الدائرة إلى تكثيف الجهود ومواصلة العمل الدؤوب، وتبني الابتكار من أجل تحقيق إنجازات أخرى تدعم مساعي الدائرة نحو تحقيق التميز المستدام، وتعزيز مستويات الرضا والسعادة لدى المتعاملين.

أساليب عصرية

وأكد رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، على ضرورة اتباع أساليب عصرية في التعامل مع ملاحظات المتعاملين، والاستماع إلى آرائهم، والحرص على إشراكهم بشكل فعال في تحسين مستوى الخدمات، وبناء علاقة قوية ومتكاملة، تتوافق مع أهداف الدائرة وخططها المستقبلية.

ومن جانبه، أعرب المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، عن سعادته بحصول الدائرة على هذه الشهادات المرموقة، التي تضاف إلى سجلها الحافل، وترسخ توجهها الاستراتيجي نحو تحقيق الريادة وتطوير كفاءة الأداء المؤسسي، بالارتكاز على الإبداع والابتكار، بغية الارتقاء بالسوق العقاري، وإرساء بيئة استثمارية آمنة وداعمة لرواد الأعمال والمستثمرين.