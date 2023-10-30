غرفة دبي العالمية تستكشف فرص توسع شركات دبي في أسواق شرقي أفريقيا

أعلنت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة ضمن مظلة غرف دبي، استكمال استعداداتها لتنظيم بعثة تجارية متخصصة مؤلفة من شركات الإمارة إلى منطقة شرقي أفريقيا في الفترة 6-9 نوفمبر المقبل، وذلك ضمن مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي»، التي تستهدف دعم أعضاء الغرفة في خطط التوسع في الأسواق العالمية.

وعقدت الغرفة اليوم لقاءً تعريفياً ضم أعضاء البعثة التجارية وممثلي الشركات المتوجهة إلى منطقة شرقي أفريقيا (رواندا وكينيا)، والتي سيترأسها محمد علي راشد لوتاه، المدير العام لغرف دبي.

وهدف اللقاء إلى تعريف أعضاء الوفد ببرنامج الزيارة الذي سيشمل عقد اجتماعات ولقاءات أعمال ثنائية بين شركات دبي ونظرائها في الأسواق الأفريقية، كما اطلع الوفد على ملخص شامل عن تفصيلات البعثة، ومعلومات عن المشهد الاقتصادي للسوقين الرواندية والكينية والفرص الاستثمارية فيهما.

وتعد مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي» جزءاً من جهود الغرفة لدعم تجارة أعضائها في أسواق جديدة، إذ تتوافق مع الأولويات الاستراتيجية للغرف في دعم التوسع الخارجي للقطاع الخاص بالإمارة، إلى جانب الإسهام في تحقيق خطة دبي للتجارة الخارجية الهادفة إلى زيادة حجم التجارة الخارجية غير النفطية إلى تريليوني درهم بحلول سنة 2026. وتركز غرفة دبي العالمية على دعم توسع 100 شركة من دبي إلى الأسواق العالمية مع نهاية سنة 2024.

وتشمل مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي» تشكيل بعثات تجارية متخصصة مؤلفة من شركات الإمارة إلى أسواق عالمية مستهدفة، وتنظيم فعاليات ولقاءات في هذه الأسواق بهدف استكشاف فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية المشتركة.

وقال محمد علي راشد لوتاه، المدير العام لغرف دبي: «نركز جهودنا على تعريف أعضائنا بفرص النمو في الأسواق ذات الأولوية الاستراتيجية في مختلف أنحاء العالم، ونسعى من تنظيم هذه البعثات إلى تشجيع شركات الإمارة على اعتماد خطط طموحة تدعم استراتيجياتها التوسعية وفرص نموها ونجاحها».

وأضاف لوتاه قائلاً: «تشمل الأهداف الرئيسة للبعثة تنظيم اجتماعات ثنائية بين المستثمرين لبحث الشراكات الاقتصادية والتعاون الاستراتيجي في قطاعات مستهدفة، وحريصون على تفعيل كل الجهود التي تضمن لشركات الإمارة الاستفادة من الفرص الاستثمارية كافة المتاحة في هذه الأسواق الواعدة. برنامج زيارتنا مكثف، فإلى جانب لقاءات الأعمال، سيكون هناك زيارات ميدانية وحوارات ونقاشات ثرية مع ممثلي القطاعين العام والخاص في هذه الدول».

ويرتكز برنامج مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي» على نتائج فعالية «فرص الأعمال تحت المجهر»، ويتيح للشركات فرصة الانضمام إلى البعثات التجارية للتعرف أكثر إلى كيفية تأسيس الأعمال التجارية ومزاولتها في البلدان المختارة والأسواق ذات الأولوية.

وتوفر البعثة التجارية إلى هذه الأسواق فرصة مهمة أمام الشركات العاملة في قطاعات عدة للبحث عن شركاء تجاريين ملائمين وتطوير اتفاقيات تجارية جديدة، وتشكل البعثة التجارية كذلك فرصة ذهبية للتواصل مع قادة القطاعين العام والخاص لتعزيز الشراكات الدولية وتحفيز نمو الأعمال.

وتلتزم غرف دبي دعم أعضائها للتوسع في الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية عبر مختلف دول العالم، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والشركات الدولية إلى الإمارة، وتعزيز سمعة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار.