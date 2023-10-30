1.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أكثر من 1.7 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 382 مبايعة بقيمة 1.36 مليار درهم، منها 59 مبايعة للأراضي بقيمة 725.6 مليون درهم، و323 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 638.63 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 43 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة، تليها مبايعة بقيمة 41.51 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي، تليها مبايعة بقيمة 41.15 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

وقد تصدرت منطقة نخلة جبل علي المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 414.15 مليون درهم، وتلتها منطقة مدينة هند 4، بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 15.85 مليون درهم، وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 41.27 مليون درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 24 مليون درهم بمنطقة برج خليفة، كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 16.5 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة، وأخيراً مبايعة بقيمة 10.8 ملايين درهم في منطقة الثنية الخامسة.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 33 مبايعة بقيمة 30.14 مليون درهم، وتلتها منطقة مرسى دبي، بتسجيلها 32 مبايعة بقيمة 83.22 مليون درهم، وثالثة في برج خليفة، بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 88.87 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 320.53 مليون درهم، منها 43 رهن أراضٍ بقيمة 90.82 مليون درهم، و113 رهن فلل وشقق بقيمة 229.71 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 49.22 مليون درهم، وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 47 مليون درهم.

وأما الهبات، فقد شهدت تسجيل 12 هبة بقيمة 26.95 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة الثنية الثالثة بقيمة 5.37 ملايين درهم، وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 4.88 ملايين درهم.