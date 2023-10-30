«الياه سات» تنضم لمبادرة عالمية لتعزيز استدامة الشركات

أعلنت شركة «الياه سات» عن انضمامها إلى أكبر مبادرة للاستدامة المؤسسية في العالم، وهي الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC).

وباعتبارها عضواً رسمياً في الميثاق، ستعمل «الياه سات» على تضمين المبادئ العشرة الأساسية التي ينص عليها الميثاق العالمي للأمم المتحدة في صميم أعمالها، والتي تركز على حقوق الإنسان والعمال، والإشراف البيئي، وإجراءات مكافحة الفساد، كما ستحرص على تضمينها في مختلف جوانب استراتيجية الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ليتم اعتمادها في جميع العمليات اليومية للشركة.

وتخطط الشركة للمشاركة الفعالة في المشاريع التي تعزز رؤية الاستدامة لكل من الأمم المتحدة والإمارات، مع التركيز بشكلٍ خاص على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال علي الهاشمي الرئيس التنفيذي لـ «إلياه سات»: تفخر «إلياه سات» بكونها أول شركة في مجال تكنولوجيا الفضاء في الإمارات، تنضم إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة، وتعمل على تضمين المبادئ العشرة للميثاق في أعمالها الأساسية، كجزء من أهداف الاستدامة.

وأضاف: يعكس انضمام «إلياه سات» للميثاق، التزامها بالشفافية والمسؤولية في جميع أعمالها، والتي يعود تأثيرها في البشر خاصة، وكوكب الأرض بشكل عام. وتتمتع «إلياه سات» بسجل حافل بممارسات الحوكمة الأخلاقية، ما يجعلها عضواً مثالياً في الميثاق العالمي للأمم المتحدة، الذي يركز على بناء مستقبل مستدام للجميع.

تجدر الإشارة إلى أنه، وبصفتها عضواً رسمياً في الميثاق العالمي للأمم المتحدة، ستعمل «الياه سات» على تقديم تقرير سنوي حول التقدم المحرز في تنفيذ المبادئ العشرة للميثاق.