60 علامة تجارية عالمية تشارك في «أسبوع الساعات» بدبي 16 نوفمبر

تحت رعاية الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس هيئة الثقافة والفنون بدبي، تستضيف الإمارة النسخة السادسة من معرض «أسبوع الساعات» يوم 16 نوفمبر المقبل، والتي تحتفي بفن صناعة الساعات، وتتيح الفرصة للاطلاع على أحدث الابتكارات في هذا المجال.

ويشهد المعرض مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والثقافية التي ستثري تجربة الزوار من محبي عالم الساعات الفاخرة. ويجمع المعرض، الذي يقام في مبنى البوابة بمركز دبي المالي العالمي، بين العديد من الصناعات، مثل صناعة الساعات، والتصميم، والسيارات، والفنون.

وستعرض أكثر من 60 علامة تجارية عالمية رائدة في عالم صناعة الساعات أحدث إصداراتها، ومن المتوقع أيضاً أن تكشف العديد من هذه العلامات عن إصدارات محدودة حصرياً في هذا الحدث المميز.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر المعرض مساحات عرض خاصة للعلامات التجارية العالمية، بما في ذلك رولكس، وأوديمار بيجيه، وتودور، وهوبلوت، وشوبارد، وأوليس ناردين، وجيرارد بيريجو، وفان كليف آند آربلز، وشانيل، وبولغاري، لعرض أحدث ابتكاراتها وإبداعاتها.

كما يضم المعرض صالة مخصصة لعشاق ومحبي الساعات للمشاركة في جلسات نقاش حول آخر ما توصل إليه فن صناعة الساعات من ابتكارات وإبداعات.

وسيتضمن برنامج هذا العام كذلك مجموعة من ورش العمل التي يقدمها عدد من خبراء ورواد صناعة الساعات في العالم.

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