أرباح «دو» تقفز 57.7% في الربع الثالث إلى 504 ملايين درهم.. والإيرادات 3.3 مليارات درهم

أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ش.م.ع («EITC») عن نتائجها المالية للربع الثالث المنتهي بتاريخ 30 سبتمبر 2023، حيث حققت الشركة نمواّ قياسياً في صافي أرباحها بنسبة 57.7% لتصل إلى 504 ملايين درهم، وهو أعلى مستوى أرباح ربعية تسجّله الشركة خلال السنوات الثلاث الماضية. وقد سجلت الشركة نمواً في إيرادات الخدمات بنسبة 5.5% نتيجة الطلب المستمر على خدمات الدفع الآجل للهاتف المتحرك والثابت، مما ساهم في زيادة إجمالي الإيرادات إلى 3.3 مليارات درهم. وشهدت أرباح الشركة قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمواً عالياً بنسبة 13.8% لتصل إلى 1.48 مليار درهم، وارتفع التدفق النقدي الحر من العمليات التشغيلية بنسبة 65.1% ليصل إلى 956 مليون درهم.





أبرز النتائج التشغيلية

ونمت قاعدة عملاء الهاتف المتحرك بنسبة 9.4% على أساس سنوي لتصل إلى 8.1 مليون مشترك، ويعود ذلك إلى المنتجات والخدمات والحلول المبتكرة التي ساهمت في الاحتفاظ بالعملاء واستقطاب عملاء جدد. وقد أدى الطلب المتزايد من جانب قطاع المؤسسات على خدمات الهاتف المتحرك إلى جانب النمو المستمر في شريحة العملاء الأفراد إلى زيادة عدد المشتركين الجدد في شريحة خدمات الدفع الآجل بـ 32,200 مشترك جديد وذلك للربع التاسع على التوالي، ليصل إجمالي عدد المشتركين في خدمات الدفع الآجل إلى 1.6 ملايين مشترك. كما نمت قاعدة عملاء الدفع المسبق بنسبة 9.2% على أساس سنوي، لتبلغ مع نهاية الربع الثالث 6.5 ملايين عميل، وذلك نتيجة الخدمات والعروض المتميزة التي طرحتها الشركة.

وواصلت قاعدة عملاء خدمات الهاتف الثابت نموها بخانتين عشريتين لتصل إلى 573,000 عميل في خدمات النطاق العريض. ويعود الفضل في ذلك إلى الاستراتيجية المتميزة لخدمات النطاق العريض التي تتّبعها الشركة، والتي تتمحور حول توفير خدمات وحلول اتصال متنوعة وعالية الجودة تنسجم مع تطلعات العملاء وتلبي مختلف متطلباتهم، حيث ساهمت هذه الاستراتيجية في نمو قاعدة عملاء الهاتف الثابت بنسبة 12.4% على أساس سنوي، واستقطاب أكثر من 13,000 مشترك جديد خلال الربع الثالث.





أبرز النتائج المالية

وارتفعت الإيرادات بنسبة 3.7% لتصل إلى 3,29 مليار درهم، حيث واصلت إيرادات خدمات الهاتف المتحرك نموها بوتيرة ثابتة، مسجلةً زيادة بنسبة 5.7% لتصل إلى 1,52 مليار درهم. وبلغت إيرادات خدمات الهاتف الثابت 939 مليون درهم، مسجلةً ربعاً آخر من النمو المستمر بزيادة قدرها 5.3%. وبشكل إجمالي، ارتفعت إيرادات الخدمات بنسبة 5.5% لتصل إلى 2,46 مليار درهم، بينما سجلت الإيرادات الأخرى انخفاضاً طفيفاً بنسبة 1.5% لتصل إلى 827 مليون درهم بسبب انخفاض إيرادات خدمات عبور المكالمات وإيرادات مبيعات الأجهزة الذكية والذي تم تعويضه جزئياً بفضل نمو إيرادات خدمات التجوال وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وبلغت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 1,48 مليار درهم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 13.8% على أساس سنوي. وجاء هذا النمو القوي في الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك مدفوعاً في المقام الأول بارتفاع إيرادات الخدمات وتحسّن الهامش الإجمالي للربح والناتج بشكل أساسي عن تحسّن مزيج الإيرادات والأثر الإيجابي لتعزيز الاستراتيجية الخاصة بالمحتوى. كما ساهم التزامنا المستمر بتعزيز كفاءة التكاليف والعمليات التشغيلية، والذي أدى إلى تحقيق انخفاض في النفقات التشغيلية بنسبة 2.8%، في تحسّن الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.

وارتفع صافي الأرباح بنسبة 57.7% ليصل إلى 504 ملايين درهم، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى ارتفاع الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وارتفاع دخل الفوائد وعملية استرداد مبلغ مالي لمرة واحدة.

وبلغ الإنفاق الرأسمالي 527 مليون درهم (بكثافة رأس المال 16.0%)، حيث واصلت الشركة تركيز معظم نفقاتها الرأسمالية على توسيع نطاق شبكة الجيل الخامس لتحسين التغطية الداخلية، إضافة إلى تسريع وتيرة التحول لمنظومة تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب توسيع نطاق شبكة الألياف الضوئية.

وارتفع التدفق النقدي الحر من العمليات التشغيلية (قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك - النفقات الرأسمالية) بنسبة 65.1% ليصل إلى 956 مليون درهم وذلك نتيجة نمو الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، إضافة إلى عودة النفقات الرأسمالية إلى مسارها الطبيعي.





أداء استثنائي

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «يسرني الإعلان عن تمكُّننا من تحقيق أداء استثنائي ومعدلات نمو متميزة خلال الربع الثالث من العام الحالي وذلك عبر جميع مؤشرات الأداء الرئيسية المالية والتشغيلية، إضافة إلى تسجيل صافي أرباح ربع سنوية هي الأعلى على مدار السنوات الثلاث الماضية. ويعكس هذا الأداء المالي والتشغيلي المتميز التنفيذ الناجح والمنضبط لاستراتيجية أعمالنا، إضافة إلى المستوى العالي من المرونة التي تمتعنا بها في أنشطتنا التجارية، وحرصنا على تقديم خدمات ومنتجات مبتكرة ورائدة».

وأضاف الحساوي: «وقد ركزنا جهودنا وأنشطتنا خلال الربع الثالث على توسيع نطاق شبكة الجيل الخامس والتي تغطي حالياً 98.5% من المناطق المأهولة بالسكان في دولة الإمارات، ويتم من خلالها نقل قسم كبير من حركة مرور البيانات عبر شبكتنا. وبفضل استراتيجيتنا التي تركز دائماً على الابتكار باعتباره عنصراً أساسياً في كل ما نقوم به، تمكنا من في طرح منتجات وخدمات جديدة مثل باقة»انطلق«للأعمال، إضافة إلى تقديم عروض متميزة لحاملي بطاقة»إسعاد«، وتعزيز شراكاتنا مع العديد من الجهات والشركات في القطاعين العام والخاص مثل وزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات وشركة GoDaddy. ومع نهاية الربع الثالث، تمكنا من استقطاب 85,700 مشترك جديد في خدمات الهاتف المتحرك، 32,200 مشترك جديد في خدمات الدفع الآجل و53,500 مشترك جديد في خدمات الدفع المسبق، فضلاً عن استقطاب 13,800 مشترك جديد في خدمات الهاتف الثابت.»

واختتم الحساوي بالقول: «لقد مكًّننا النمو الملحوظ في إيرادات خدماتنا خلال الربع الثالث بنسبة 5.5%، إلى جانب تعزيز إدارتنا للتكاليف، من تسجيل نمو قوي بخانتين عشريتين في جميع مؤشرات الأداء الرئيسية للربحية بما في ذلك نمو بنسبة 13.8% في الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، ونمو بنسبة 65.1% في التدفق النقدي الحر من العمليات التشغيلية، ونمو بنسبة 57.7% في صافي الربح. وسنواصل خلال المرحلة القادمة الاستثمار في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وتوسيع نطاق شبكة الجيل الخامس بما يساهم في تعزيز تجارب عملائنا وخلق قيمة مضافة لجميع مساهمينا وذلك بالتزامن مع مواصلة مسارنا للتحول إلى مزود رقمي رائد لحلول وخدمات الاتصال المتكاملة.»