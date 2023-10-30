محمد بن راشد لأحفاده: أنتم مستقبل الوطن فاكتشفوا شغفكم واحلموا

أهدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نسخاً من كتابه "من الصحراء إلى الفضاء" إلى أحفاده "راشد" و"شيخة" و"محمد" أنجال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، موقعة بخط سموه ومتضمنة رسالة ملهمة خاصة بكل منهم.

ونشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عبر خاصية "ستوري" في أنستغرام صورة للرسائل القيمة التي كتبها فارس العرب لأحفاده.

وكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في إهدائه إلى سمو الشيخ راشد بن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم:

"ابني راشد.. أنت مستقبل هذا الوطن، وبك نستلهم بصمتنا في مسيرة الحضارة لنعبر إلى ما هو أبعد من الفضاء.. حلق بأحلامك لأبعد مدى، فلا مستحيل في قاموسنا".

وكتب سموه في إهدائه إلى سمو الشيخة شيخة بنت حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم:

"ابنتي شيخة.. إصرارك على اكتشاف شغفك قد يقودك لتصنعيه من العدم.. أنت من يرسم المستقبل ويقرر أين يكون غداً".

كما

كتب سموه في إهدائه إلى سمو الشيخ محمد بن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم:

"ابني محمد.. الأحلام الكبيرة دليل طموح وشغف عظيم والحياة بدون أحلام مملة ولا روح فيها، فكن طموحاً وحالماً يا ولدي".