الجيش الصيني: سفينة فلبينية تدخل المنطقة المتنازع عليها بلا تصريح

أعلن الجيش الصيني أن سفينة فلبينية دخلت المياه بالقرب من جزيرة هوانجيان في بحر الصين الجنوبي بدون تصريح اليوم، حسبما ذكر المتحدث باسم قيادة المنطقة الجنوبية تيان جونلي في بيان.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن الجزيرة، التي تسمى أيضاً سكاربورو شول، هي عبارة عن سلسلة من الشعب المرجانية والصخور تطالب كل من الصين والفلبين بأحقيتها في السيادة عليها.

وقام الجيش الصيني بمراقبة السفينة، ووجه لها تحذيرات ومنعها من الإبحار.

وقال إن هذه الأفعال من جانب الفلبين تمثل انتهاكاً لسيادة الصين، وحث مانيلا على وقف هذه الانتهاكات والاستفزازات تجنباً لتصعيد الموقف.

وأضافت الصين أنها تقوم بإبعاد السفينة في بحر الصين الجنوبي.

كانت وزارة الخارجية الفلبينية قد استدعت نائب رئيس البعثة الصينية لدى مانيلا؛ لأن السفير الصيني لم يكن موجوداً بالبلاد للاحتجاج على اصطدام سفينتين صينيتين بسفينتين فلبينيتين في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه الشهر الجاري.