«سافرون»: دبي الخامسة عالمياً على مؤشر العلامات التجارية للمدن

احتفظت دبي بصدارتها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما تقدمت مركزاً واحداً في ترتيبها العالمي على «مؤشر سافرون للعلامات التجارية للمدن 2023»، الصادر اليوم عن مؤسسة «سافرون» البريطانية للخدمات الاستشارية، بالمقارنة مع المركز السادس عالمياً، الذي نالته في إصدار العام الماضي من نفس المؤشر.

ويرصد المؤشر بصفة سنوية أبرز مدن العالم التي استطاعت أن تبني لنفسها علامات تجارية قوية في عدة قطاعات، مع التركيز بصفة خاصة على قطاع السياحة.

وحصلت دبي هذا العام على 52.60 درجة من أصل 100 درجة هي النهاية العظمى التي يمنحها المؤشر لكل مدينة في تقييم قوة علامتها التجارية، بالمقارنة مع 50.06 درجة نالتها في «مؤشر سافرون للعلامات التجارية للمدن 2022»، الأمر الذي يعكس التقدم المُطرد الذي تحققه دبي من عام لآخر على صعيد الارتقاء بعلامتها التجارية.

وتفوقت دبي على كافة المُدُن الأوروبية عدا لندن وباريس، كافة المُدُن الأميركية عدا نيويورك، وكافة المُدُن الآسيوية عدا طوكيو.

وكانت صدارة المؤشر هذا العام من نصيب نيويورك، التي قفزت إليها من المركز الرابع الذي نالته في إصدار العام الماضي من المؤشر.

وبلغ رصيد نيويورك في تقييم قوة علامتها التجارية هذا العام 77.80 درجة، بالمقارنة مع 50.82 درجة في إصدار العام الماضي. واحتفظت لندن بالمركز الثاني، فيما تراجعت طوكيو من الصدارة في العام الماضي إلى المركز الثالث هذا العام، كما تراجعت باريس مركزاً واحداً لتنال هذا العام المركز الرابع.

وجاءت سنغافورة، لوس أنجلوس، هونغ كونغ، سان فرانسيسكو، وبرشلونة في المراكز من السادس إلى العاشر على التوالي.

ومن الجدير بالذكر أن أبو ظبي تصدرت اقليمياً ونالت المركز الخامس عالمياً هذا العام على مؤشر فرعي ضمن «مؤشر سافرون للعلامات التجارية للمدن 2023»، وهو مؤشر «المدن الواعدة».

ويرصد هذا المؤشر الفرعي أبرز مُدُن العالم الناشئة التي تجمع بين ميزتي الالتزام والمشاركة الفاعلة على الساحة العالمية.

ولم تتفوق على أبوظبي في هذا المؤشر سوى شنغهاي، بكين، ساوباولو، وميلانو، والتي نالت المراكز من الأول إلى الرابع، على التوالي.