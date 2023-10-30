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واشنطن تكشف حصيلة الهجمات على قواتها في العراق وسوريا خلال الشهر

10/30/2023 3:00:17 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية حصيلة الهجمات على قواتها في العراق وسوريا خلال الشهر الحالي.

وأوضح مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم، أن القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا تعرّضت لهجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ 23 مرة خلال الشهر الجاري، وذلك مع تصاعد التوترات الإقليمية المرتبطة بالحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال المسؤول لصحافيين: «من 17 أكتوبر إلى 30 منه، تعرَّضت القوات الأمريكية وقوات التحالف للهجوم 14 مرة على الأقل بشكل منفصل في العراق، وتسع مرات بشكل منفصل في سوريا».

وأضاف أن الهجمات نُفِّذت «بطائرات مسيّرة هجومية وصواريخ»، مؤكداً أن «معظمها فشل في بلوغ أهدافه بفضل دفاعاتنا المتينة».

وذكر البنتاغون، في وقت سابق، أن الهجمات أدت إلى إصابة 21 عنصراً أمريكياً بجروح طفيفة، بينما توفي متعهد عسكري بنوبة قلبية خلال إنذار كاذب.

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