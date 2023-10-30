بعد إعلانها تحرير جندية.. «حماس» تشكك في الرواية الإسرائيلية

شككت حركة «حماس» في الرواية التي اعتمدتها إسرائيل بشأن تحرير مجندة كانت محتجزة في غزة.

وأوضح قيادي في الحركة أن إعلان إسرائيل، مساء اليوم، عن تحرير مجندة كانت محتجزة في غزة هدفه التشويش، مؤكدةً أنه لا أحد يصدق الرواية الإسرائيلية.

وقال عضو المكتب السياسي لحماس، عزت الرشق، في بيان، إن الإعلان الإسرائيلي «هدفه التشويش على فيديو الأسيرات الثلاث، الذي أحدث صدمة كبيرة لدى المجتمع الإسرائيلي».

وأضاف الرشق: «لا أحد يصدق الروايات الاسرائيلية المتهافتة، وحتى المجتمع الإسرائيلي نفسه لا يصدق قادته، وما ستقوله المقاومة هو القول الفصل».

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه حرر جندية بعد أن تم احتجازها من حركة «حماس» في غزة، وذلك خلال عملية برية بالتعاون جهات استخبارية، لافتاً إلى أنه تم فحص الجندية طبياً، وهي بحالة جيدة وقد التقت مع عائلتها.



وجاء الإعلان الإسرائيلي بعد نشر كتائب القسام الجناح العسكري لحركة «حماس» رسالة مصورة من محتجزات لديها في غزة تم أسرهن خلال هجومها على جنوبي إسرائيل في السابع من الشهر الجاري.

وظهر في الفيديو، ومدته دقيقة و16 ثانية، ثلاث نساء، تحدثت إحداهن موجهة باللغة العبرية رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تطالبه فيها بالإفراج عنهن.





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