بوتين يحمّل أمريكا المسؤولية عن الفوضى القاتلة في الشرق الأوسط

(MENAFN
- Al-Bayan)
اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الولايات المتحدة بالوقوف وراء ما سماه «فوضى قاتلة» تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
وقال بوتين، في تصريح متلفز اليوم: «من ينظّم الفوضى القاتلة ومن يستفيد منها اليوم؟»، مضيفاً: «برأيي، لقد أصبح الأمر جلياً، إن النخب التي تحكم حالياً الولايات المتحدة ومن يدور في فلكها هي المستفيد الرئيس من انعدام الاستقرار في العالم».
وأكد الرئيس الروسي أن «مفتاح حل الصراع هو إقامة دولة فلسطينية»، موضحاً أنه «لا سبيل لمساعدة الفلسطينيين إلا بقتال من يقفون وراء الصراع، ونحن نقاتلهم في أوكرانيا».
وأضاف: «النخب الحاكمة في الولايات المتحدة وراء مذبحة الفلسطينيين وأحداث الشرق الأوسط وأوكرانيا والعراق وسوريا»، مشدداً على أن «مقتل آلاف الأشخاص الأبرياء في الشرق الأوسط لا يمكن تبريره».
وتابع: «أجهزة المخابرات الغربية وأوكرانيا ساعدت في إذكاء الاضطرابات في داغستان عبر وسائل التواصل الاجتماعي».
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