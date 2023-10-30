بوتين يحمّل أمريكا المسؤولية عن الفوضى القاتلة في الشرق الأوسط

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الولايات المتحدة بالوقوف وراء ما سماه «فوضى قاتلة» تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وقال بوتين، في تصريح متلفز اليوم: «من ينظّم الفوضى القاتلة ومن يستفيد منها اليوم؟»، مضيفاً: «برأيي، لقد أصبح الأمر جلياً، إن النخب التي تحكم حالياً الولايات المتحدة ومن يدور في فلكها هي المستفيد الرئيس من انعدام الاستقرار في العالم».

وأكد الرئيس الروسي أن «مفتاح حل الصراع هو إقامة دولة فلسطينية»، موضحاً أنه «لا سبيل لمساعدة الفلسطينيين إلا بقتال من يقفون وراء الصراع، ونحن نقاتلهم في أوكرانيا».

وأضاف: «النخب الحاكمة في الولايات المتحدة وراء مذبحة الفلسطينيين وأحداث الشرق الأوسط وأوكرانيا والعراق وسوريا»، مشدداً على أن «مقتل آلاف الأشخاص الأبرياء في الشرق الأوسط لا يمكن تبريره».

وتابع: «أجهزة المخابرات الغربية وأوكرانيا ساعدت في إذكاء الاضطرابات في داغستان عبر وسائل التواصل الاجتماعي».