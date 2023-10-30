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الفصائل الفلسطينية: إسرائيل تزعم تحرير مجندة بهدف التشويش على فيديو المحتجزات

10/30/2023 2:40:48 PM
(MENAFN- Youm7) أكدت الفصائل الفلسطينية ، أن مزاعم تحرير مجندة من جيش الاحتلال هدفها التشويش على فيديو المحتجزات الذي أحدث صدمة كبيرة لدى المجتمع الإسرائيلي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضافت الفصائل الفلسطينية، أن هذه المزاعم محاولة للهروب من الضغط الذي يمثله ملف المحتجزين على نتنياهو وحكومته.

وفى وقت سابق قال يوآف جالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، إن إسرائيل ستصل لكل الرهائن لدى حماس وسنستعيدهم جميعا، متابعا :"سنعمل بكل السبل لحماية مواطنينا".

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي، خلال مؤتمر صحفى بثته قناة القاهرة الإخبارية :"سندمر البنى التحتية لحماس ونستعيد المخطوفين، والحرب في غزة لن تكون قصيرة أو سهلة".

وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي، :"سنستمر في جهودنا المبذولة على كل الجبهات"، محذرا حزب الله من دفع "ثمن باهظ".








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