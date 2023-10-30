فرنسا تشكر مصر لجهودها في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

MENAFN - Youm7) أعربت فرنسا عن شكرها العميق للسلطات المصرية لتسهيل عملية وصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة ولتعاونها الوثيق في إدارة هذه الأزمة الإنسانية.

وذكرت السفارة الفرنسية بالقاهرة - في بيان اليوم الاثنين أن السفير الفرنسي لدى مصر مارك باريتى، مع أعضاء فريقه، توجهوا يوم أمس /الأحد/ إلى العريش، لتسليم شحنة مساعدات إنسانية طارئة إلى الهلال الأحمر المصري لصالح الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضافت أنه وبناء على طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تم إرسال هذه الشحنة بسرعة إلى مصر، والتي تتكون من تبرعات ومواد غذائية تم الحصول عليها من مركز الأزمات والمساندة، ولا سيما مستلزمات الطوارئ الطبية التي تمكن من علاج ما يصل إلى 500 مصاب بجروح خطيرة، وذلك بفضل جهود أفراد وزارة أوروبا والشؤون الخارجية في باريس ومصر وبفضل أيضا مساعدة وزارة القوات المسلحة الفرنسية.

وأعلنت السفارة أن فرنسا ستواصل التزامها الإنساني خلال الأسابيع المقبلة.

وأكدت أن فرنسا، التي صوتت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 26 أكتوبر الجاري، ستواصل الدعوة إلى هدنة إنسانية بما يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية الضرورية لتلبية الاحتياجات العاجلة لسكان قطاع غزة بشكل مستدام.