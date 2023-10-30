أطباء بلا حدود: قصف إسرائيل على غزة اشتد على نحو غير مسبوق وشمال القطاع سوى بالأرض

MENAFN - Youm7) دعت منظمة "أطباء بلا حدود"، اليوم الاثنين، إلى وقف فورى لإطلاق النار في قطاع غزة لمنع وقوع المزيد من الضحايا، وإتاحة الفرصة لدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وقالت المنظمة - التي تتخذ من جنيف مقرًا لها، في بيان صحفي اليوم - "إن القصف الإسرائيلي على غزة اشتد على نحو غير مسبوق حتى بات شمال غزة يسوى بالأرض، فيما تتعرض جميع أنحاء القطاع للقصف من دون ترك أي ملاذ آمن للمدنيين"، لافتة إلى أنه رغم صدور قرار من الجمعية العامة بالأمم المتحدة بهدنة إنسانية، إلا أن ذلك لم يحقق أي نتائج على الأرض، إذ استمر القصف الإسرائيلي العنيف.

كما دعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات أشد صرامة للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها، مشددة على أن المدنيين يُقتلون وينزحون من منازلهم قسرا، والمياه والوقود مستمران في النفاد، فيما بلغت الفظائع في غزة حدا لم نشهده من قبل.

وأضافت: "المساعدات الطبية بدأت بالنفاد في المستشفيات، وقبل بضعة أيام، وصف الجراح محمد عبيد الذي يعمل مع المنظمة في غزة الوضع كما يلي: المستشفيات مكتظة بالمرضى وتُجرى عمليات البتر والجراحات من دون استعمال التخدير المناسب وباتت المشارح غارقة بالجثث".

ولفتت المنظمة إلى أن انقطاع الاتصالات في 27 أكتوبر حد من قدرة الطواقم على التنسيق وتقديم المساعدة الطبية والإنسانية، فيما بات العالقون تحت الأنقاض والنساء الحوامل اللواتي يوشكن على الولادة وكبار السن عاجزين عن طلب المساعدة التي تشتد حاجتهم إليها.. وفي ظل هذا الانقطاع، فقدنا الاتصال بمعظم موظفينا".

وبينت أن عدد الجرحى الذين يحتاجون إلى المساعدة الطبية العاجلة يتجاوز ما يستطيع النظام الصحي تحمّله، إذ يضم نحو 3500 سرير، حيث لم يسبق أن وقع هذا الكم من الضحايا في فترة قصيرة كهذه، حتى خلال الاعتداءات الإسرائيلية السابقة.



كما لفتت إلى اكتظاظ المُستشفيات بالمرضى، بما في ذلك "الشفاء" في غزة، واصفة أوامر جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء المستشفى بأنه "مهمة مُستحيلة ومحفوفة بالمخاطر"، موضحة أن المستشفى يعمل حاليا بكامل قدرته ليوفر العلاج الطبي للمرضى، ويؤوي عشرات الآلاف من الأشخاص الذين اتخذوا منه ملاذا آمنًا.. وفي هذا السياق، ينص القانون الإنساني الدولي على وجوب حماية المرضى والعاملين والمرافق الصحية في جميع الأوقات.

ومن جهته، قال الرئيس الدولي لأطباء بلا حدود كريستوس كريستو "يعيش أشخاص لا حول لهم تحت وطأة قصف مروع، ولا يتوفر أي مكان لتهرب إليه العائلات أو تختبئ فيه بعدما فُتحت أبواب الجحيم عليهم.. يجب وقف إطلاق النار بشكل فوري، ولابد من إعادة تأمين المياه والطعام والوقود والإمدادات الطبية والمساعدات الإنسانية في غزة بشكل عاجل".



وأضاف: أن "أكثر من مليوني رجل وامرأة وطفل يواجهون حصارا غير إنساني في غزة، ما يشكل عقوبة جماعية محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي"، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال تواصل منع دخول الوقود إلى غزة مع أنه ضروري لإمداد المستشفيات بالطاقة وتشغيل محطات تحلية المياه التي تنتج مياه الشرب النظيفة.



وتابع: "قبل السابع من أكتوبر، تراوح عدد شاحنات الإمداد التي تعبر إلى غزة بين 300 و500 شاحنة كل يوم، وكان مُعظم السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية.. واليوم، على الرغم من أن معبر رفح الحدودي مفتوح لم تتمكن إلا 84 شاحنة فقط من دخول القطاع منذ 20 أكتوبر، وهي استجابة لا تكفي بتاتا لتلبية الاحتياجات المستمرة والمتزايدة في غزة".



واختتم بالقول: "جاهزون لتكثيف مساعدتنا في غزة، لدينا فريق في حالة تأهب لإرسال الإمدادات الطبية والدخول إلى غزة لدعم الاستجابة الطبية الطارئة عندما يسمح الوضع بذلك، ولكن إن استمر القصف بكثافته الحالية، فستبوء أي مساعٍ إلى توفير المساعدات الطبية بالفشل لا محالة".









