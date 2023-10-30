أستراليا تدعو إسرائيل إلى حماية المدنيين في غزة

MENAFN - Youm7) دعت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج اليوم الاثنين إسرائيل إلى توفير الحماية للمدنيين في قطاع غزة بعد التأكد من مقتل آلاف الأطفال في الهجمات الانتقامية الإسرائيلية.



ونقلت صحيفة "كانبرا تايمز" الأسترالية عن الوزيرة قولها : " نرى مقتل مدنيين من الجانبين، لا يزال هناك إسرائيليين محتجزين، عندما نحث إسرائيل على حماية حياة المدنيين، كما نفعل، فمن المهم أن تستمع لنا إسرائيل ولن يقبل المجتمع الدولي استمرار الوفيات بين المدنيين".



وأيدت وزير الخارجية بيني وونج تعليقات مستشار الأمن القومي للرئيس جو بايدن، جيك سوليفان، بأنه إسرائيل ملزمة بموجب القانون الدولي بالتمييز بين المسلحين والمدنيين وذلك لحماية الأبرياء.



وأضافت أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد ذكر إنه سلم رسالة مماثلة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كما أكد قائلا :" لقد ناقشنا الجهود الرامية إلى تأمين إطلاق سراح المحتجزين ومساعدة الأمريكيين في غزة على المغادرة بأمان، والحاجة إلى زيادة تدفق المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكبير إلى المدنيين في غزة" فيما ناقش الأمر أيضًا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وقالت وزيرة الخارجية إن 88 أسترالياً ما زالوا في غزة ولكن ليس لديهم وسيلة للخروج من المنطقة، مع إغلاق الممرات الإنسانية، كما لا يتمتع المدنيون في غزة بالكهرباء، والمياه شحيحة، ومصادر الوقود المتضائلة المستخدمة لمولدات الطوارئ على وشك النفاد.



وفي نفس السياق، ذكرت صحيفة "إيه أف أر الأسترالية" أن أستراليا انضمت إلى الولايات المتحدة في تحذير إسرائيل من أنها تخاطر بخسارة دعم المجتمع الدولي ـ مع توسعها في هجومها البري على غزة ـ بسبب ارتفاع حصيلة القتلى بين المدنيين.

وسلطت الضوء على تحذير منظمات حقوق الإنسان من انهيار النظام المدني في غزة، بعدما اقتحم الآلاف في المنطقة المستودعات ومراكز توزيع المواد الغذائية وغيرها من المواد.



وقالت منظمة إنقاذ الطفولة إن عدد الأطفال الذين قتلوا في غزة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية تجاوز العدد السنوي للقتلى في مناطق النزاع في جميع أنحاء العالم منذ عام 2019.. مضيفة أن أكثر من 3250 طفلا قتلوا، من بينهم 3195 على الأقل في غزة، و33 في الضفة الغربية، و29 في إسرائيل، وهذا يعني أن الأطفال يمثلون أكثر من 40 في المائة من 7700 شخص قتلوا في غزة.