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(أونروا) تعلن مقتل 10 من موظفيها في غزة خلال الساعات الـ72 الأخيرة

10/30/2023 2:40:46 PM
(MENAFN- Youm7) قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الاثنين إن 10 من موظفيها قتلوا خلال الساعات الـ72 الماضية، ليصل مجموع من قتلوا من موظفيها منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر إلى 63 موظفا.

وأضافت الوكالة -في بيان صحفي- أن ما يقرب من 672,000 نازح داخليا يعيشون في 149 مُنشأة تابعة "للأونروا" في مُختلف أنحاء قطاع غزة، ويواجهون ظروفًا يائسة بشكل مُتزايد.


وواجهت قدرة الوكالة على تقديم المساعدة المُنقذة للحياة مزيدًا من العوائق بسبب انقطاع الاتصالات لمدة 36 ساعة والذي أثر على قطاع غزة بأكمله، بما في ذلك المُنظمات الإنسانية، في الفترة ما بين 27 أكتوبر والساعات الأولى من يوم 29 أكتوبر.







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