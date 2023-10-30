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استشهاد 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي بقطاع غزة

10/30/2023 2:40:45 PM
(MENAFN- Youm7) استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب 15 آخرون مساء اليوم الإثنين؛ جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي دراجة نارية ومركبة في حي "الأمل" غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.


وفي السياق ذاته، أكد مدير عام مستشفى "الصداقة التركي الفلسطيني" صبحي سكيك، استهداف طائرات الاحتلال للمستشفى للمرة الثانية، وهو المستشفى الوحيد لمرضى السرطان في القطاع، ما أدى لإلحاق أضرار بالغة فيه وتعطل بعض أنظمة العمل الكهرومكانيكية وتعرض حياة المرضى والطواقم للخطر.


وفي شمال الضفة الغربية، أصيب 11 فلسطينيًا بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية "زواتا" غرب محافظة "نابلس".


وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن غالبية المُصابين أطفال.. مُشيرة إلى أنه جرى إخلاء طفلة (16 عامًا) من إحدى العمارات السكنية على دوار زواتا خلال المواجهات.


وأوضحت مصادر طبية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي تجاه مركبة إسعاف، وأصابت هيكلها الخارجي.







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