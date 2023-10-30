وزير الرى: مصر أطلقت مبادرة Aware لتوفير التمويل للتعامل مع تحديات المياه

MENAFN - Youm7) ترأس الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لمبادرة AWARe ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للميا .





وأشار سويلم إلى أنه وفي ضوء ما تواجهه العديد من البلدان وخاصة الدول الأفريقية والدول النامية من ضعف الاستثمارات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، والتى تؤثر سلبا على قطاع المياه، فقد أطلقت مصر مبادرة

AWARe

بالتعاون مع العديد من الشركاء خلال مؤتمر

،COP27 والتى تهدف لتوفير التمويل اللازم للتعامل مع تحديات المياه والمناخ وتوفير التدريب اللازم للمتخصصين فى مجال المياه للتعامل مع تغير المناخ .





وتوجه بالدعوة لكافة الدول لدعم هذه المبادرة الهامة التى ستسهم فى تلبية متطلبات التنمية في أفريقيا فى المجالات المتعلقة بالموارد المائية والتكيف مع تغير المناخ، وتوفير التدريب اللازم من خلال "المركز الأفريقي للمياه والتكيف المناخي".





كما أشار إلى تزايد إقبال الدول على الانضمام للمبادرة والمشاركة فى مسارات المبادرة الستة، مؤكدا على قيام كل دولة باختيار مسارات العمل المناسبة لها عند الموافقة على الانضمام للمبادرة .





وتوجه بالشكر لمنظمة الأرصاد العالمية على دعمها للمبادرة واستضافتها لسكرتارية المبادرة بمقر المنظمة فى جنيف .