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الرئيس السيسى يوجه بحماية الأراضى الزراعية.. غدا فى اليوم السابع

10/30/2023 2:40:41 PM
(MENAFN- Youm7) تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية:
الرئيس السيسى يوجه بحماية الأراضى الزراعية.


واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:


الرئيس السيسى يوجه بحماية الأراضى الزراعية..
الرئيس يطلع على مستجدات الجهود الرامية لصون الأراضى والتصدى للممارسات غير القانونية

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