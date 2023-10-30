الرئيس السيسى يوجه بحماية الأراضى الزراعية.. غدا فى اليوم السابع

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الرئيس السيسى يوجه بحماية الأراضى الزراعية..الرئيس يطلع على مستجدات الجهود الرامية لصون الأراضى والتصدى للممارسات غير القانونية

جحيم غزة يحاصر الاحتلال.. 8300 إجمالى الشهداء.. 3457 طفلا..

الفصائل الفلسطينية تتصدى لتوغل جيش الاحتلال فى شارع صلاح الدين.. والمقاومون يستخدمون آلاف الأنفاق فى تنفيذ عمليات نوعية..

إسرائيل ترد بأحزمة نارية وغارات على المنازل.. والصليب الأحمر: المستشفيات على حافة الانهيار





وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينى لـ «اليوم السابع»: شكرا مصر..إسحاق سدر: القاهرة دورها محورى وبدا واضحا من خلال استعدادها للعمل على تقوية الشبكات وعودة الاتصال بقطاع غزة وجعلت الاحتلال يرضخ.. قطع الاتصالات والإنترنت محاولة من الاحتلال لإخفاء جرائمه عن الأنظار وحرمان الشهود.. وإسرائيل تتصرف بأنها فوق القانون وتجد من يساندها من الغرب

خطة أمريكا الشيطانية لخدمة إسرائيل..

5 مسارات رئيسية للدعم الأمريكى الأضخم فى التاريخ لقوات الاحتلال الإسرائيلى.. تهديد ووعيد سياسى ودبلوماسى للجميع.. أبواق إعلامية

أمريكية كاذبة تعبر عن وجهة نظر إسرائيل فقط.. دعم عسكرى يصل لـ14 مليار دولار وذخائر وأسلحة.. وذخيرة خاصة لمواجهة خطر الأنفاق







