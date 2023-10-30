التنمية المحلية: الدولة تتصدى بحزم لملف التعديات والتعامل فوري مع المخالفات

MENAFN - Youm7) عقد اللواء هشام آمنة وزيرالتنمية المحليةالسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اجتماعاً مساء اليوم مع المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفى بداية الاجتماع تم الإشارة إلى نتائج وتوجيهات الاجتماع الذى عقده اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ووزيرى الزراعة والتنمية المحلية ومحافظ كفر الشيخ ونائب محافظ البحيرة.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، على الأهمية القصوى التى يوليها رئيس الجمهورية لملف التعديات على الأراضى الزراعية فى ظل ما ترصده منظومة التغيرات المكانية التى تم تفعيلها فى جميع المحافظات المصرية، وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية التعامل الفورى مع أى مخالفة يتم رصدها فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين فى هذا الشأن بالتنسيق مع وزارة العدل وكذا متابعة الإجراءات المتخذة تجاه المخالفين مع الجهات القضائية المعنية بالمحافظات.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى قيام المحافظين بالتنسيق مع مديرى الأمن وكافة الجهات المعنية التابعة لوزارة الزراعة على أرض المحافظات واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدى بكل حزم مع التعديات التى يتم رصدها وإيقاف تلك الظاهرة والتى تهدد مستقبل الأجيال القادمة.

وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية التعامل بقرارات فورية من جانب المحافظين وكافة الجهات المعنية على أرض المحافظات فى الإزالة الفورية لأى تعدٍ جديد، ومصادرة المعدات ومواد البناء وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين والمقاولين المنفذين للأعمال المخالفة.

كما وجه وزير التنمية المحلية بضرورة قيام المحافظين بالمتابعة اليومية لهذا الملف ومتابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية بالمحافظات والتنسيق مع منظومة رصد التغيرات المكانية بالمساحة العسكرية، التى ترصد بالأقمار الصناعية أى تغير يحدث على الأراضى الزراعية، كما وجه اللواء هشام آمنة بضرورة التحرك الفورى للسادة المحافظين وكافة الأجهزة التنفيذية وسكرتيرى العموم ورؤساء المدن والأحياء والوحدات القروية يومياً لمواجهة أى مخالفة تعدٍ على الأراضى الزراعية يتم رصدها.

كما أشار وزير التنمية المحلية إلى أهمية تفعيل اللجان المشكلة فى كل محافظة بالتعاون بين مديريات الزراعة والمحافظات وحماية الأراضى لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية، مشيراً إلى أن الدولة ستتعامل بحسم مع أى تقاعس من أى مسئول فى تلك اللجان أو مسئول معنى بهذا الملف لم يتخذ الإجراءات القانونية الواجبة بما يحافظ على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة.

وأكد آمنة أن الدولة بكافة أجهزتها ستتصدى بكل حزم لحالات التعديات على الأراضى الزراعية وسيتم التعامل خلال الساعات القادمة فى هذا الملف بكل حسم مع أى تعديات بالتنسيق المباشر والتعاون بين المحافظات ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية بالدولة فى كل محافظة وعدم التهاون فى التعامل مع هذا الملف للقضاء على هذه الظاهرة التى تهدد حقوق الأجيال القادمة.

كما وجه آمنة غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالتواصل اليومى مع غرف العمليات بالمحافظات لمتابعة معدلات وجهود إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى وأملاك الدولة ومخالفات البناء.

كما طالب وزير التنمية المحلية من المحافظين باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون واستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة أو التعدى على الأراضى الزراعية.



وأضاف آمنة : الدولة لن تسمح بعودة أى تعديات أخرى على الأراضى الزراعية وأراضى وأملاك الدولة أو مبانى مخالفة أو عشوائية وستتخذ الإجراءات اللازمة للتصدى لذلك.

وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية المرور الميدانى على مدار اليوم من جانب الأجهزة التنفيذية ورؤساء المدن والأحياء والإدارات الهندسية ومسئولى المناطق لرصد أى محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضى الزراعية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والإزالة فى المهد.

ومن ناحيته أكد السيد القصير وزير الزراعة على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضى الزراعية ومنع التعدى عليها باعتبارها ثروة قومية تتوارثها الأجيال بالإضافة إلى إنها المصدر الأساسى لإنتاج الغذاء.

كما أشار القصير إلى أن الدولة تنفق أموالا طائلة لاستصلاح أراضى جديدة فى الصحراء لتحقيق الامن الغذائى للمواطنين فمن باب أولى الحفاظ على الأراضى القديمة فى الوادى والدلتا التى تكونت عبر آلاف السنين، وأضاف وزير الزراعة أنه وجه جميع قيادات وزارة الزراعة والإدارة المركزية لحماية الأراضى ومديرى مديريات الزراعة فى المحافظات بالمتابعة المستمرة والتنسيق اليومى مع السادة المحافظين وتكثيف المرور الميدانى كل فى نطاق محافظته لمنع التعديات والازالة فى المهد لأى حالة تعد مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومنها الحرمان من الأسمدة المدعمة لكافة الأراضى حيازة المتعدى وليس فقط المساحة المعتدى عليها.

كما أشار وزير الزراعة إلى التنسيق الكامل مع كافة الأجهزة المعنية فى الشرطة والإدارة المحلية من أجل أولا منع التعدى ثم الإزالة فى المهد فى حالة حدوث التعدى مع إعادة الأرض إلى طبيعتها الزراعية.

وشهد الاجتماع استعراض المحافظين للجهود التى قامت بها المحافظات خلال الفترة الأخيرة فيما يخص مواجهة التعدى على الأرض الزراعية والتنسيق الذى يتم بين إدارة المساحة العسكرية ووحدات المتغيرات المكانية ومديريات الأمن فى هذا الملف.

وأكد المحافظين على بذلهم أقصى الجهود اللازمة بالتعاون مع جميع الجهات بالمحافظات للتصدى لتلك الظاهرة والقضاء عليها بصورة نهائية.