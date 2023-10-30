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وزارة الصحة توجة نصائح مهمة لمرضى الغسيل الكلوى

10/30/2023 2:40:41 PM
(MENAFN- Youm7)

وجهت
وزارة الصحة
والسكان مجموعة من النصائح العامة لمرضى الاعتلال الكلوى لضمان الحفاظ على صحتهم وتضمنت:

1- الامتناع عن التدخين وعلاج المسببات للحفاظ على كفاءة الكلى.

2- فى بعض الحالات يتم الاقلال من تناول الأغذية المالحة والأطعمة البروتينية والفواكه.

3- الالتزام بنظام غذائى صحى.

4- عدم أخذ المسكنات بكثرة إلا فى الضرورة القصوى.

5- الاهتمام بعمل التحاليل الدورية بشكل مستمر للاطمئنان على كفاءة الكلى.








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