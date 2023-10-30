وزارة الصحة توجة نصائح مهمة لمرضى الغسيل الكلوى

(MENAFN
- Youm7)
وجهت
وزارة الصحة
والسكان مجموعة من النصائح العامة لمرضى الاعتلال الكلوى لضمان الحفاظ على صحتهم وتضمنت:
1- الامتناع عن التدخين وعلاج المسببات للحفاظ على كفاءة الكلى.
2- فى بعض الحالات يتم الاقلال من تناول الأغذية المالحة والأطعمة البروتينية والفواكه.
3- الالتزام بنظام غذائى صحى.
4- عدم أخذ المسكنات بكثرة إلا فى الضرورة القصوى.
5- الاهتمام بعمل التحاليل الدورية بشكل مستمر للاطمئنان على كفاءة الكلى.
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