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مجلس الأمن الدولى يعقد جلسة طارئة الليلة حول الوضع فى قطاع غزة

10/30/2023 2:40:38 PM
(MENAFN- Youm7) قرر مجلس الأمن الدولي عقد جلسة طارئة الليلة- بتوقيت الولايات المتحدة - بناء على طلب من دولة الإمارات العربية المتحدة حول الوضع فى قطاع غزة.


ويأتي انعقاد تلك الجلسة في إطار سلسة من الاتصالات التشاورية الجارية حاليا على مستوى مجلس الأمن الدولي حول مشروع قرار بشأن الأحداث المتصاعدة في قطاع غزة من المفترض أن يتم التصويت عليه.


وقالت مصادر في مجلس الأمن الدولي إن مشروع القرار قد تقدم به الأعضاء العشرة الحاليين المنتخبون في مجلس الأمن، وتقرر كذلك عقد اجتماع لاحق على اجتماع الليلة لمتابعة مستجدات الصراع فى غزة.


يشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة عضو منتخب في مجلس الأمن الدولي حاليا، إلى جانب كل من ألبانيا و البرازيل والإيكوادور والجابون وغانا واليابان ومالطا و سويسرا، وهم أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة لمدة عامين فى نهاية كل عام.







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