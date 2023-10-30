الكرملين: بوتين يعقد اجتماعا لبحث محاولات الغرب لتقسيم المجتمع الروسى

MENAFN - Youm7) أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين، سيعقد اجتماعا كبيرا مساء اليوم الاثنين؛ لبحث المحاولات الغربية لاستغلال الأحداث في الشرق الأوسط لتقسيم المجتمع الروسي.



وقال بيسكوف - للصحفيين بهذا الشأن - "لقد أولى الرئيس دائما، ويولي، اهتمامًا كبيرا لهذا الموضوع، حيث عقد الأسبوع الماضي اجتماعا تفصيليا مع زعماء الطوائف الدينية الروسية لمناقشة هذا الموضوع".





وأضاف بيسكوف: "يعقد الرئيس بوتين مساء اليوم اجتماعا كبيرا أيضا لمناقشة محاولات الغرب لاستغلال الأحداث في الشرق الأوسط لتقسيم المجتمع الروسي"، موضحا أن "الاجتماع سيعقد بحضور بوتين شخصيا".



وتابع: "سيشارك في هذا الاجتماع رئيس الحكومة ميخائيل ميشوستين، ورئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو، ورئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، والمدعي العام إيجور كراسنوف، ورئيس لجنة التحقيق ألكسندر باستريكين، ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، وأمين سر مجلس الأمن القومي نيكولاي باتروشيف، والنائب الأول لرئيس الوزراء أندريه بيلوسوف، وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ووزير الدفاع سيرجي شويجو، ومدير جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف ورئيس الحرس الوطني فيكتور زولوتوف ومدير المخابرات الخارجية سيرجي ناريشكين والنائب الأول لوزير الداخلية ألكسندر جوروفوي".



في سياق مختلف، أعلن (الكرملين) أنه يؤيد بشكل كامل تصريحات وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، بشأن خطر الصدام العسكري بين القوى النووية.



وقال المتحدث الصحفي باسم (الكرملين) دميتري بيسكوف - للصحفيين - "نحن نتفق تماماً مع كلمات وزير الدفاع سيرجي شويجو، بشأن خطر الصدام بين القوى النووية".



وكان وزير الدفاع الروسي قد أعلن - في وقت سابق اليوم خلال كلمة أمام النسخة العاشرة من فعاليات منتدى "شيانجشان" الأمني في بكين - أن نهج التصعيد المستمر، الذي يتبعه الغرب في الصراع مع روسيا، يحمل في طياته تهديداً بحدوث صدام عسكري مباشر بين القوى النووية، مؤكدا أن هذا محفوف بعواقب كارثية.





ويُعقد منتدى "شيانجشان" في بكين منذ عام 2006، وكان آخر مرة عُقد فيها هذا المنتدى بحضور المشاركين فيه بمشاركة شخصية في عام 2019.