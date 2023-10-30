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مصرع 17 شخصا وفقدان 70 آخرين إثر غرق قارب شمالي نيجيريا

10/30/2023 2:40:30 PM
(MENAFN- Youm7) لقى 17 شخصًا مصرعهم، فيما أُدرج 73 آخر على قائمة المفقودين جراء غرق قارب شمالي البلاد.


وذكرت خدمات الطوارئ الوطنية - حسبما نقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الإثنين أن القارب كان يحمل على متنه تجارًا كانوا عائدين من سوق سمك في ولاية "تارابا" شرقي البلاد في وقت متأخر من مساء أمس الأول السبت عندما غرق القارب في نهر بنوي الذي يعد أكبر أنهار نيجيريا.


وأوضح مدير الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في البلاد، لادان أيوبا، أن القارب كان يحمل على متنه 100 راكب، بينما تم إنقاذ 14 راكبًا وانتشال 17 جثمانًا، فيما أُدرج 73 شخصًا على قائمة المفقودين.


ووصف حاكم ولاية (تارابا) الحادث بـ "المأساة الهائلة"، كما أكدت الشرطة أن السلطات فتحت تحقيقًا في الحادث للوقوف على أسباب وقوعه وتداعياته، لافتة إلى أن عمليات البحث والإنقاذ قد تستمر لعدة أيام.







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