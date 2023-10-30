وزيرة الخارجية الكندية تدعو إلى هدنة إنسانية في غزة

(MENAFN
- Youm7) دعت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي إلى هدنة إنسانية في غزة، بعد محاولات قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام قطاع غزة وتزايد القلق بشأن مصير المدنيين الفلسطينيين.
وقالت جولي - في تصريحات اليوم الاثنين "إن الوقت ينفد"، وحثت جميع الأطراف على الموافقة على هدنة لإجلاء الرعايا الأجانب وإطلاق سراح جميع الرهائن والسماح بدخول الغذاء والوقود والمياه إلى المنطقة.. مضيفة "أن هناك 400 كندي محاصرين في غزة يعيشون في خوف ويأس".
وتابعت قائلة "يجب على إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي، لأنه حتى في الأزمات هناك مبادئ.. وحتى في الحرب هناك قواعد، ويجب أن نسترشد بالكرامة الإنسانية".
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