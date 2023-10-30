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وزيرة الخارجية الكندية تدعو إلى هدنة إنسانية في غزة

10/30/2023 2:40:29 PM
(MENAFN- Youm7) دعت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي إلى هدنة إنسانية في غزة، بعد محاولات قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام قطاع غزة وتزايد القلق بشأن مصير المدنيين الفلسطينيين.


وقالت جولي - في تصريحات اليوم الاثنين "إن الوقت ينفد"، وحثت جميع الأطراف على الموافقة على هدنة لإجلاء الرعايا الأجانب وإطلاق سراح جميع الرهائن والسماح بدخول الغذاء والوقود والمياه إلى المنطقة.. مضيفة "أن هناك 400 كندي محاصرين في غزة يعيشون في خوف ويأس".


وتابعت قائلة "يجب على إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي، لأنه حتى في الأزمات هناك مبادئ.. وحتى في الحرب هناك قواعد، ويجب أن نسترشد بالكرامة الإنسانية".







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