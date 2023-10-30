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محمد فوزى يحصد جائزة رجل مباراة الإسماعيلى والداخلية في دورى Nile

10/30/2023 2:40:25 PM
(MENAFN- Youm7) حصل محمد فوزى حارس مرمى النادى الإسماعيلى، على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام الداخلية، التي انتهت بالتعادل السلبي، فى إطار منافسات الأسبوع الخامس من دوري nile.



ونجح محمد فوزى في التصدى لركلة جزاء، بالإضافة إلى التصدى لأكثر من كرة ليحافظ على نظافة شباكه.



انتهت مباراة الداخلية والإسماعيلى بالتعادل السلبي بين الفريقين، فى القاء الذى جمعهما مساء اليوم، الاثنين، باستاد السلام الدولى، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دورى Nile لهذه الموسم.



وأهدر نادى الداخلية ضربة جزاء حصل عليها فى الدقيقة 39 لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى بين الفريقين.



بهذه النتيجة يحتل فريق الداخلية المركز السادس عشر فى ترتيب جدول دورى Nile برصيد 4 نقاط، جمعها من 5 مباريات، حيث حقق فوزا وحيدا والخسارة فى 3 مواجهات، وتعادل فى مباراة، سجل لاعبو الداخلية 3 أهداف واستقبلت شباكهم 9 أهداف.



ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الرابع عشر فى ترتيب جدول دورى Nile برصيد 4 نقاط، جمعها من 5 مباريات، حيث حقق فوزا وحيدا والخسارة فى 3 مواجهات، وتعادل فى مباراة واحدة، سجل لاعبو الدراويش 4 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أهداف.












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