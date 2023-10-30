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ترتيب جدول دورى المحترفين بعد نتائج اليوم.. بتروجت متصدرًا

10/30/2023 2:40:25 PM
(MENAFN- Youm7) يواصل فريق بتروجت بقيادة سيد عيد، صدارة ترتيب جدول دورى المحترفين برصيد 12 نقطة، متفوقًا على فريق غزل المحلة صاحب الوصافة بنقطة واحدة، بعد نتائج مباريات اليوم الإثنين.

ترتيب جدول دورى المحترفين بعد مباريات اليوم..
1 بتروجت 12 نقطة

2 غزل المحلة 11 نقطة

3 القناة 10 نقاط

4 لافيينا 10 نقاط

5 حرس الحدود 9 نقاط

6 بترول أسيوط 9 نقاط

7 بروكسى 8 نقاط

8 الاتصالات 7 نقاط

9 وادى دجلة 7 نقاط

10 السكة الحديد 7 نقاط

11 أسوان 7 نقاط

12 دكرنس 7 نقاط

13 أبو قير للأسمدة 7 نقاط

14 مكادى 6 نقاط

15 راية
5 نقاط

16 طنطا 5 نقاط

17 النجوم 5 نقاط

18 النصر للتعدين 4 نقاط

19 جمهورية شبين 4 نقاط

20 مصر المقاصة 3 نقاط



وحقق فريق بترول أسيوط فوزا مهما على جمهورية شبين بهدفين نظيفين، أحرز هدفى بترول أسيوط كل من مصطفى صدفة فى الدقيقة 24 وأحمد عوكل فى الدقيقة 70 من عمر المباراة.


وتعادل فريق المقاصة أمام النجوم بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري المحترفين، أحرز هدف النجوم أحمد أيمن من ركلة جزاء، وتعادل للمقاصة يحيى زكريا قبل نهاية المباراة بدقائق.


انتهت مباراة مكادي والاتصالات بتعادل الفريقين 1/1 في الجولة السادسة من دوري المحترفين، تقدم مكادي عن طريق الفار فى الدقيقة 2 قبل أن يتعادل محمد بهاء للاتصالات في الدقيقة 53 من عمر اللقاء.












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